Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki çılgın derbide kavgalar, atışmalar ve göndermeler... Emre Kartal'dan Çelikkıran'a yumruk

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 100 yılı aşan rekabette en unutulmayacak maçlardan biri önceki akşam RAMS Park’ta oynandı. Ev sahibi Galatasaray 1 puan alsa dahi şampiyonluğunu ilan edeceği dev maçta 10 kişi kalan rakibine üstünlük kuramadı. Eksik olmasına rağmen son ana kadar pes etmeyen Fenerbahçe ise aradığı golü buldu ve 6 puanlık dezavantajla çıktığı derbiden istediği sonucu alarak şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Ancak bu maçın 3 puandan çok daha fazla önemi vardı.

1- ALi KOÇ BAŞKANLIK YARIŞINDA ÖNE GEÇTi

9 Haziran’da seçime gidecek olan Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım ile rekabete girecek olan mevcut başkan Ali Koç için başkanlık yarışının 3 önemli unsuru vardı: Birincisi Galatasaray derbisi, ikincisi yönetim kurulu, üçüncüsü de EuroLeague’de Final-Four. Yeniden göreve talip olan Koç, Galatasaray’a kaybetmesi durumunda zor durumda kalacaktı. Koç derbi galibiyetiyle büyük bir ivme kazandı. Galatasaray’da ise Dursun Özbek seçimde favori ama Fenerbahçe yenilgisi onun daha farklı kazanabilme şansını elinden aldı.

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2- ALi KOÇ-DURSUN ÖZBEK DÜELLOSU

F.Bahçe Başkanı Ali Koç önceki gün yönetimiyle birlikte geldiği RAMS Park’ta futbolcularla kutlamalar için sahaya çıkarak adeta gövde gösterisi yaptı. G.Saray Başkanı Dursun Özbek “40-50 kişiyle buraya gelip burada çalışanları darp etmesi, ağza alınmayacak galiz küfürler etmesi kabul edilebilir değil. Ali Koç yüreğin yetiyorsa, cesaretin varsa, şu kadar delikanlılığın varsa gel. Buradayım” dedi. Fenerbahçe Başkanı ise “Dursun Özbek, “Beni düelloya mı çağırıyor? İstediği televizyon kanalına, GS TV de dahil çıkmaya hazırım. Bu çağrısının arkasında dursun” yanıtı verdi.

3- KARŞILIKLI HABABAM GÖNDERMESi

G.Saray derbi öncesi hazırlanan koreografide ezeli rakibine Hababam Sınıfı göndermesi yaptı. Okan Buruk ders tahtası önünde resmedilirken tahtada “Ders: Tarih, Konu: Şampiyonluk” yazısı altında geçen sezon alınan lig şampiyonluğu ve bu sezonki Turkcell Süper Kupa’ya yer verildi. F.Bahçeli bazı futbolcuların resmi altında “Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı” yazıldı. Maç sonu ise F.Bahçe rövanşı X hesabından yapılan paylaşımla aldı. Çağlar Söyüncü’nün gol sevincinin yer aldığı fotoğrafın üstüne ‘Hababam güm güm güm! 0-1’ yazılırken bir de gülücük emojisi konuldu.

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4- SAHA ORTASINDA BAYRAK SAVAŞLARI

İki büyük kulübün rekabetindeki en unutulmaz enstantanelerden biri Graeme Souness’ın 24 Nisan 1996’da Türkiye Kupası’nın kazandıkları maç sonrası Fenerbahçe Stadı’nın ortasına Galatasaray bayrağı dikmesiydi. Fenerbahçe 28 yıl sonra bu haretin rövanşını önceki akşam aldı. Soyunma odasına girdikten sonra kutlamalar için yeniden dönen sarı lacivertliler sahanın ortasında bayrak açtı. İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe Bayrağı’nı havaya kaldırdı. Sonrasında Fenerbahçeliler RAMS Park’ın ortasında hep birlikte fotoğraf da çektirdi.

5- EMRE KARTAL’DAN ÇELiKKIRAN’A YUMRUK

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F.Bahçe’nin Trabzon ile oynadığı maç sonrası çıkan olaylarda soyunma odası koridorlarda Fred’i korumaya çalışırken yaralanan İsmail Kartal’ın oğlu G.Saray derbisinde ön plandaydı. Sarı lacivertliler saha ortasında bayrak açıp kutlama yaparken G.Saray Stat Müdürü Ali Çelikkıran bayrağı almak için girişimde bulundu. Bu esnada itişmeler yaşanırken Çelikkıran, F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın ekibinde analist uzmanı olarak görev yapan oğlu Emre Kartal tarafından darp edildi.

6- ŞAMPiYON TAKIM SON HAFTA BELLi OLACAK

F.Bahçe’nin G.Saray’ı yenmesi sonrasında şampiyonluk düğümü son haftada çözülecek. Sarı lacivertliler puanını 96’ya çıkarırken G.Saray 99’da kaldı. Son hafta F.Bahçe sahasında İstanbulspor’u ağırlayacak, G.Saray ise deplasmanda Konya ile karşılaşacak. 1 puan dahi Cimbom’u şampiyon yapacak, F.Bahçe’nin 10 yıllık özlemi dindirebilmesi için G.Saray’ın yenilmesi ve evinde İstanbulspor’u mağlup etmesi gerekiyor.

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7- 178 MAÇ SONRA iSABETLi ŞUTU YOK

Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 yenerken birçok serisine son verdi. Sarı kırmızılıların 17 haftalık galibiyet serisi bitti. 24 maçlık yenilmezlik de derbi ile sonlandı. Ayrıca geçen sezondan bu yana devam eden iç sahadaki 35 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Bu istatistiklerin yanı sıra Galatasaray, Süper Lig’de detaylı OPTA verisinin mevcut oldğu 2014-15 sezonundan bu yana çıktığı 178 iç saha maçı arasında isabetli şut çekemeden tamamladığı ilk müsabakayı Fenerbahçe karşısında oynadı.

8- GALATASARAY’IN PARTiSiNi MAHVETTi

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Avrupa basınında da geniş yankı buldu. · Tuttomercato: İntikam soğuk yenen bir yemektir. Fenerbahçe, Galatasaray’ın partisini mahvederek intikamını aldı · Foot Mercato: Fenerbahçe şampiyonluk yarışını canlandırdı. · L’Equipe: Fenerbahçe’nin zaferi, on yıldır mahrum kaldığı şampiyonluk umutlarını canlı tutuyor. · Marca: Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü’nün tek golüyle en büyük rakibi Galatasaray’ın evinde fırtına gibi esti. AS: Çağlar, Fenerbahçe’ye hayat verdi.