×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray için Angelino bitti, şimdi gözler Leipzig’de

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Angelino#Süper Lig
Galatasaray için Angelino bitti, şimdi gözler Leipzig’de
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2023 07:00

Sarı kırmızılıların tamamen gözden çıkardığı İspanyol futbolcunun kaderi Alman kulübüne bağlı. Bekleneni veremeyen Angelino’dan umudu kesen sarı kırmızılılar, 6 milyon Euro’luk zorunlu satın alma maddesinin devreye girmemesi için futbolcuyu bundan böyle oynatmama kararı aldı. Futbolcunun kiralık geldiği RB Leipzig Kulübü söz konusu maddeyi kaldırmazsa, Angelino devre arasında gönderilecek.

Haberin Devamı

Galatasaray’da performansı tartışılan isimler arasında yer alan Angelino’nun kulüpteki geleceği nihayet netleşti. Teknik direktör Okan Buruk, bu sezon görev verdiği 19 maçta da vasatın üstüne çıkamayan İspanyol sol beki tamamen gözden çıkardı.

Ocak ayında ara transfer dönemine dek oynanacak maçlarda sol bek mevkisinde Barış Alper Yılmaz’a görev verecek olan Buruk, Kazımcan Karataş’ı kulübede oturtacak; Angelino ise kadroya alınmayacak.

Ara transferde sol beke yapılacak takviyenin ardından Barış Alper Yılmaz orijinal mevkisi olan kanatlarda oynamaya devam edecek.

Gözden KaçmasınGalatasarayda Mauro Icardiye iğne yaramadı Beşiktaş derbisiyle başladı...Galatasaray'da Mauro Icardi'ye 'iğne' yaramadı! Beşiktaş derbisiyle başladı...Haberi görüntüle

ALMANLAR’DAN CEVAP BEKLENiYOR 

Angelino’nun durumu da kiralık geldiği RB Leipzig’in alacağı karara bağlı. Galatasaray, Alman kulübü ile temasa geçerek, oyuncunun sözleşmesinde yer alan ‘20 resmi maçta oynaması halinde bonservisi 6 milyon Euro karşılığında satın alınır’ maddesinin kaldırılmasını istedi.

Haberin Devamı

Bir aydır herhangi bir cevap vermeyen RB Leipzig yönetimi, ocak ayına kadar olumlu karşılık vermezse Angelino ya geri gönderilecek ya da kendisine talip olan Ajax’a transferinin gerçekleşmesi için harekete geçilecek.

Gözden KaçmasınYunus Akgünden dikkat çeken Leicester City ve A Milli Takım itirafları Yonus dediler, anlam veremedimYunus Akgün'den dikkat çeken Leicester City ve A Milli Takım itirafları! 'Yonus' dediler, anlam veremedim'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Angelino#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!