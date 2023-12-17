Galatasaray için Angelino bitti, şimdi gözler Leipzig’de

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Galatasaray’da performansı tartışılan isimler arasında yer alan Angelino’nun kulüpteki geleceği nihayet netleşti. Teknik direktör Okan Buruk, bu sezon görev verdiği 19 maçta da vasatın üstüne çıkamayan İspanyol sol beki tamamen gözden çıkardı.

Ocak ayında ara transfer dönemine dek oynanacak maçlarda sol bek mevkisinde Barış Alper Yılmaz’a görev verecek olan Buruk, Kazımcan Karataş’ı kulübede oturtacak; Angelino ise kadroya alınmayacak.

Ara transferde sol beke yapılacak takviyenin ardından Barış Alper Yılmaz orijinal mevkisi olan kanatlarda oynamaya devam edecek.

ALMANLAR’DAN CEVAP BEKLENiYOR

Angelino’nun durumu da kiralık geldiği RB Leipzig’in alacağı karara bağlı. Galatasaray, Alman kulübü ile temasa geçerek, oyuncunun sözleşmesinde yer alan ‘20 resmi maçta oynaması halinde bonservisi 6 milyon Euro karşılığında satın alınır’ maddesinin kaldırılmasını istedi.

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Bir aydır herhangi bir cevap vermeyen RB Leipzig yönetimi, ocak ayına kadar olumlu karşılık vermezse Angelino ya geri gönderilecek ya da kendisine talip olan Ajax’a transferinin gerçekleşmesi için harekete geçilecek.