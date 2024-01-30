Galatasaray - Gaziantep FK maçı sonrası dikkat çeken analiz: 'Galibiyeti getiren hamle 70'te geldi!' | 'O golün başka açıklaması yok'

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Galatasaray ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaştı. Son bölümüne 1-1'lik beraberlikle girilen maçın 89. dakikasında sarı - kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın şık golüyle sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Bu skorun ardından puanını 60'a yükselten Galatasaray, lider Fenerbahçe'yi takibine devam etti.

Yazarlarımız Uğur Meleke ve Engin Kehale, karşılaşma için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Uğur Meleke: Buruk ısrardan vazgeçti, 3 puan geldi

Zaman zaman kontratak futboluyla geçiş oyununu birbirinden ayırmak güçleşiyor. Kontratak okazyoneldir, genelde şans eseri gelişir, bir iki adamın 50-60 metreyi koşmasıyla fırsat yakalanır. Geçiş oyunu ise daha planlıdır. Rakibinizin tamamlayamadığı hücum sonrası uzun mesafeyi koşarak değil, genelde pasla kat edersiniz. Çok az adamla değil, sayıca fazla adamla, çalışılmış bir repertuvarla geçersiniz hücum planına.

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GAZiANTEP NET BiR GEÇiŞ TAKIMI

Sumudica’nın Gaziantep’i de net bir geçiş takımı. Özel olarak bunu planlıyorlar, varyasyonlar çalışıyorlar, golleri set hücumuyla değil geçişle ve duran toplarla atıyorlar zaten. Bu sezon ligde 26 gol atmışlar, bunların hiçbiri 10+ pas dizisi sonrası gelişmemiş. Az sayıda pas sonucu geliyor golleri hep. Dün de Galatasaray’a karşı 5-3-2 ile dizildiler sahaya. Yedili, bazen sekizli bir blokla kapandılar. Maxim’in-Furkan’ın pasları, Dragus ve Markovic’in koşularıyla geçiş kovaladılar. Özellikle ilk devrede sağ kanadı etkili kullandılar. Bir tane Dragus-Markovic, bir tane de Sorescu-Dragus işbirliğiyle sağdan iki etkili pozisyon yarattılar.

KEREM DEMiRBAY YiNE iYiYDi

Galatasaray’ın sol bekte Berkan’ı kullanıyorken, Gaziantep’in hücumlarının da genelde sağdan gelişmesi enteresandı tabii. Zira maçın başında çoğumuzun beklentisi sol bekte Barış Alper’in, ön tarafta Zaha’nın başlamasıydı. Okan Hoca sol bekte Berkan’ı başlattı, Zaha’yı 46’da sol açık olarak sokarken de Demirbay’ı oyundan aldı. Aktürkoğlu’nu İcardi’nin yanına ikinci santrfor olarak eklemledi. Oysa Kerem Demirbay son haftalarda olduğu gibi dün de gayet iyi oynuyordu. Demirbay’ın ilk devrede bir frikiği direkten dönmüş, bir ortasında da Torreira net pozisyon yakalamıştı.

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BERKAN ISRARINDAN VAZGEÇTi

Okan Hoca, Berkan ısrarından 70’te vazgeçti. Son 20 dakikada Barış sol beke, Tete sağ açığa, Halil de ikinci santrfor rolüne geçtiler. Galatasaray bu bölümde doğru oyunla üretimini artırdı: Önce Halil’in pasıyla Zaha’nın golü geldi. Ardından Zaha-Halil aynı pozisyonda direğe takıldılar. Ve Gaziantep kilidini 89’da Barış Alper açtı. Son 20’deki değişiklikleriyle kurtardı Galatasaray 3 puanı.

Engin Kehale: Direkler tuttu, Barış Alper vurdu

İstatistik kâğıdına bakınca bu kadar baskın bir oyun varken, maçın sonucunu direklerden bağımsız konuşmak doğru olmaz. Galatasaray baskınlığıyla, ürettikleriyle, rakip ceza sahasında topla buluşmalarıyla aynı maçı defalarca oynasa muhtemelen rahat kazanacakken üç puana ancak son dakikada Barış Alper’in müthiş volesiyle uzanabildi. Yine de hem Gaziantepspor’un doğru yaptığı işleri hem de sarı kırmızılıların kendi standardının altında kaldığı alanları irdelemek lazım. Öncelikle, sanırım Okan Buruk takımına karşı oynanabilecek en doğru oyun 5-4-1 sistemi. Birbirine yakın iki blok, özelikle stoper bek aralarını kapatıp bu alanın önündeki bölgeleri de iyi savunma kapasitesine sahip.

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ZORLU BiR SiSTEMDi

Evet, sistem belki Galatasaray’ı zorlayacak nitelikteydi ancak N’Kolou’nun yokluğunda Dijolobdji soldan merkeze, Ertuğrul ise sağ stoperden sol stopere geçmişti. Aslında bu hattı dağıtmak için daha becerikli olabilirdi sarı kırmızılılar.

SORUN ÇÖZÜCÜ ZAHA

Okan Buruk önce Zaha, sonra Halil’i saha içine atarak rakibin kalabalık hattını kırmaya çalıştı. Beraberlik golünde Halil’in pası kadar, Zaha’nın dar alanda sorun çözücülüğünün payı vardı.

Bir diğer önemli eksiklik ile Abdülkerim. Onu sadece stoper olarak düşünmemek lazım. Soluyla oyun kurma becerisi, çapraz toplarla oyunu açması ve duran top tehdidi ile hücumda birçok sorunu çözebilen bir isim. Berkan-Kaan ikilisi üzerinden de tabii konuşulabilir ancak bu, kolaya kaçmak olur.

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Tam Galatasaray ne yapsa olmayacak hissi hakimken, Barış Alper’in inanılmaz golü geldi. Bu çocuğun öz güvenine hayran olmamak imkânsız. Bir serseri topta, sahadaki kimse beklemezken ters ayağıyla o vuruşu çıkarabilmenin başka açıklaması yok. Sarı kırmızılılar, sendeliyor, sendeliyor ama düşmeyip tekrar ayağa kalkmayı biliyor.