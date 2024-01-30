İngiliz basınından Altay Bayındır için ilginç yorum: Billy Elliot gibiydi

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Sezon başında Fenerbahçe’den Manchester United‘a transfer olan Altay Bayındır, İngiliz kulübü ile ilk maçına önceki gün Federasyon Kupası’nda Newport County karşısında çıktı. Kırmızı Şeytanlar’ın 4-2 kazandığı karşılaşmada 90 dakika forma giyen milli kalecinin genel performansı İngiliz basını tarafından olumlu bulunurken, Premier Lig’de henüz süre alamadığı için net bir kanıda bulunmanın doğru olmayacağı yorumları yapıldı.

Gözden Kaçmasın Altay Bayındır ilk maçına çıktı, Manchester United 4 golle turladı Haberi görüntüle

Daily Mail, Manchester United formasını giymek için 5 ay bekleyen Altay Bayındır’ı bir film kahramanına benzetip, “Billy Elliot’un süslü ayaklarına sahip” ifadesini kullandı (Billy Elliot, babasının zoruyla gittiği, bir aile geleneği olan boks antrenmanlarını asarak, ailesinden habersizce baleye başlayan fakir bir çocuk olan Billy Elliot’ın hikayesinin anlatıldığı bir İngiliz filmi).

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The Sun gazetesi Altay Bayındır’ın, yediği 2 golde daha kararlı ve agresif olabileceğini savunurken, çıkardığı bazı şutlardaki performansıyla ne kadar kaliteli olduğunu gösterdiğini yazdı. Mirror ise Altay’ın Newport County maçında kendine tam olarak güvenemediğini yazdı.