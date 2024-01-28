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Altay Bayındır ilk maçına çıktı, Manchester United 4 golle turladı

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#Altay Bayındır#Manchester United#FA Cup
Altay Bayındır ilk maçına çıktı, Manchester United 4 golle turladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2024 21:39

Altay Bayındır'ın forması giydiği Manchester United, FA Cup mücadelesinde Rodney Parade’de Newport County'yi 4-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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Premier Lig ekiplerinden Manchester United’da forma giyen Altay Bayındır, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4’üncü Turu’nda oynanan Newport County karşılaşmasında ilk maçına çıktı. Altay’ın kaleyi koruduğu maçta Manchester ekibi, rakibini 4-2 mağlup ederek tur atladı.

Manchester United, FA Cup mücadelesinde Rodney Parade’de Newport County ile karşı karşıya geldi. Manchester, karşılaşmayı 4-2 kazanırken 25 yaşındaki file bekçisi, yeni takımının ilk kez formasını giydi. Manchester temsilcine turu getiren golleri 7’nci dakikada Bruno Fernandes, 13’üncü dakikada Kobbie Mainoo, 68’inci dakikada Antony ve 90+4'üncü dakikada Rasmus Hojlund kaydetti. Ev sahibi ekibin gollerinin altına ise 36’ncı dakikada Bryn Morris ve 47’nci dakikada Will Evans imzasını attı.
Öte yandan Altay, Machester United formasını giyen ilk Türk futbolcu ünvanının sahibi oldu.

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#Altay Bayındır#Manchester United#FA Cup

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