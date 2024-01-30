Beşiktaş'ta Samet Aybaba'dan taraftara söz: Bu takımı önümüzdeki sezon görün

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Tarih 28 Ocak Pazar... Yer Sivas Nuri Demirağ Havalimanı... Trendyol Süper Lig maçında EMS Yapı Sivasspor’a 1-0 mağlup olan Beşiktaş kafilesi, kendilerini İstanbul’a götürecek uçağa giderken, siyah beyazlı kulübün futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba, havalimanında kendilerini bekleyen ve konuşmaya çağıran bir grup taraftarın yanına gidiyor. İşte bu andan itibaren siyah beyazlı taraftarların psikolojisini ve yönetimin durumunu ortaya koyan bir diyalog yaşanıyor:

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TRANSFER İÇİN BÜYÜK PARALAR GEREKİYOR

Taraftar: Oyuncuların kontratlarından dolayı eliniz kolunuz bağlı biliyoruz ama yapabileceğiniz çok güzel şeyler var. Bunu yapmanızı bekliyoruz sizden ama hiçbir şey göremiyoruz. Hasan Arat başkan olmadan önce ‘Transferler hazır’ dedi ama şu ana kadar hiçbir transfer yok! · AYBABA: Kolay değil. Çok daha iyi oyuncuları getirelim, bundan öncekilerin yaptığı hataları yapmayalım diye direniyoruz. Ama çok büyük paralar gerekiyor. Artı devre arası. Çok zor. Kadroyu görüyor musunuz? Ne kadar transfer yapmamız gerektiğini görüyor musunuz!

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DEDİĞİM OLMAZSA BENİ GÖREMEZSİNİZ

· Taraftar: Bekleneni veremediği halde ayrılmayan futbolcuların hayatlarını zorlaştırın. Aboubakar ihanet etti, niye hâlâ kadroda tutuluyor?

· Aybaba: Yollayalım dedik, Aboubakar’ı kadro dışı bıraktık, bin kişi bize ‘Niye kadro dışı bıraktınız’ dedi. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Size şunu söyleyeyim; gereken transferleri mutlaka yapacağız. Beşiktaş’ı önümüzdeki sezon görün, daha iyi olacak. Eğer olmazsa beni burada göremezsiniz