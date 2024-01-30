×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Beşiktaş'ta Samet Aybaba'dan taraftara söz: Bu takımı önümüzdeki sezon görün

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Samet Aybaba#Santos
Beşiktaşta Samet Aybabadan taraftara söz: Bu takımı önümüzdeki sezon görün
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2024 07:00

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba siyah beyazlı camiaya söz verdi. Sivas maçı sonrası havalimanında, “Transferler nerede?” diye soran taraftarlara, “Beşiktaş’ı önümüzdeki sezon görün” cevabını veren Aybaba, “Aboubakar ihanet etti, neden hâlâ kadroda” sorusu üzerine, “Yollayalım diye kadro dışı bıraktık, bin kişi bize ‘Niye kadro dışı bıraktınız’ diye tepki gösterdi. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık” dedi.

Haberin Devamı

Tarih 28 Ocak Pazar... Yer Sivas Nuri Demirağ Havalimanı... Trendyol Süper Lig maçında EMS Yapı Sivasspor’a 1-0 mağlup olan Beşiktaş kafilesi, kendilerini İstanbul’a götürecek uçağa giderken, siyah beyazlı kulübün futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba, havalimanında kendilerini bekleyen ve konuşmaya çağıran bir grup taraftarın yanına gidiyor. İşte bu andan itibaren siyah beyazlı taraftarların psikolojisini ve yönetimin durumunu ortaya koyan bir diyalog yaşanıyor:

Gözden KaçmasınBeşiktaştan son 15 yılın en kötü hücum performansıBeşiktaş'tan son 15 yılın en kötü hücum performansıHaberi görüntüle

TRANSFER İÇİN BÜYÜK PARALAR GEREKİYOR

Taraftar: Oyuncuların kontratlarından dolayı eliniz kolunuz bağlı biliyoruz ama yapabileceğiniz çok güzel şeyler var. Bunu yapmanızı bekliyoruz sizden ama hiçbir şey göremiyoruz. Hasan Arat başkan olmadan önce ‘Transferler hazır’ dedi ama şu ana kadar hiçbir transfer yok! · AYBABA: Kolay değil. Çok daha iyi oyuncuları getirelim, bundan öncekilerin yaptığı hataları yapmayalım diye direniyoruz. Ama çok büyük paralar gerekiyor. Artı devre arası. Çok zor. Kadroyu görüyor musunuz? Ne kadar transfer yapmamız gerektiğini görüyor musunuz!

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasın300 dakikadır gol yok300 dakikadır gol yokHaberi görüntüle

DEDİĞİM OLMAZSA BENİ GÖREMEZSİNİZ

· Taraftar: Bekleneni veremediği halde ayrılmayan futbolcuların hayatlarını zorlaştırın. Aboubakar ihanet etti, niye hâlâ kadroda tutuluyor?

· Aybaba: Yollayalım dedik, Aboubakar’ı kadro dışı bıraktık, bin kişi bize ‘Niye kadro dışı bıraktınız’ dedi. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Size şunu söyleyeyim; gereken transferleri mutlaka yapacağız. Beşiktaş’ı önümüzdeki sezon görün, daha iyi olacak. Eğer olmazsa beni burada göremezsiniz

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Samet Aybaba#Santos

BAKMADAN GEÇME!