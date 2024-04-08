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Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçının ardından flaş hamle! Yayıncılar geri ödeme talep etti

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Yayıncı
Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçının ardından flaş hamle Yayıncılar geri ödeme talep etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 11:59

Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı şarkıya geldiği maç beklendiği gibi tamamlanamadı. 2. dakikada tatil edilen finalin ardından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Süper Kupa maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin U19 takımı ile çıktığı maçın 1'inci dakikasında Galatasaray öne geçti. Fenerbahçe yönetimi, golden sonra santra yapılmasına izin vermedi.

Fenerbahçeli futbolcular daha sonra soyunma odasına doğru yöneldi. Maçın hakemi Volkan Bayarslan ardından soyunma odasına doğru giden diğer isim oldu. Galatasaraylı futbolcular saha içerisinde sevindi. Sarı-kırmızılı takım kendi arasında antrenman maçı yaptı.

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından 2'nci dakikada tatil edilen Süper Kupa finaliyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

'PARANIN GERİ ÖDENMESİNİ TALEP ETTİ'

SPORTbible'nin haberine göre; Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının yayın haklarını satın alan uluslararası kuruluşlar, ödedikleri tutarın tamamının geri iadesini talep etti.

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'TÜRK FUTBOL TARİHİNE UTANÇ SAYFASI...'

SPORTbible'nin haberine şu ifadeler kullanıldı:

"Süper Kupa'nın finalinde Galatasaray'da Icardi'nin 52'nci saniyede attığı golün ardından Fenerbahçe oyuncuları sahadan ayrıldı. Trabzon'da yaşanan olayın ardından Fenerbahçe'de U19 takımı bu maçta forma giydi. Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na mesaj göndermek için oyuncularını sahadan çekti. Süper Kupa finalinin yayın haklarını satın alan uluslararası kuruluşlar artık paranın tamamının geri ödenmesini talep etti. Galatasaray galibiyeti kutladıktan sonra oyuncular kendi arasında antrenman maçı yaptı."

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Yayıncı

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