Dries Mertens'in yarıda kalan Süper Kupa maçındaki görüntüsü dikkat çekti! Takım arkadaşları sevinirken...

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Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçı, müsabakaya U19 Takımı ile çıkan sarı - lacivertlilerin sahadan çekilmesiyle tatil edilmişti.

Galatasaraylı futbolcular, sarı - lacivertlilerin sahadan ayrılmasının ardından kutlamalara başladı.

MERTENS TAKIMA KATILMADI

Sarı - kırmızılıların yıldız futbolcusu Dries Mertens ise sevinen takımına katılmadı ve arkalarında bekleyerek izledi.

Dries Mertens'in bu hareketi sosyal medyada en çok konuşulanlar ve paylaşılanlar arasındaki yerini aldı.