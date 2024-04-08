Dries Mertens'in yarıda kalan Süper Kupa maçındaki görüntüsü dikkat çekti! Takım arkadaşları sevinirken...

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Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçı, müsabakaya U19 Takımı ile çıkan sarı - lacivertlilerin sahadan çekilmesiyle tatil edilmişti.
Galatasaraylı futbolcular, sarı - lacivertlilerin sahadan ayrılmasının ardından kutlamalara başladı.
MERTENS TAKIMA KATILMADI
Sarı - kırmızılıların yıldız futbolcusu Dries Mertens ise sevinen takımına katılmadı ve arkalarında bekleyerek izledi.
Dries Mertens'in bu hareketi sosyal medyada en çok konuşulanlar ve paylaşılanlar arasındaki yerini aldı.