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Dries Mertens'in yarıda kalan Süper Kupa maçındaki görüntüsü dikkat çekti! Takım arkadaşları sevinirken...

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#GALATASARAY#FENERBAHÇE#Dries Mertens
Dries Mertensin yarıda kalan Süper Kupa maçındaki görüntüsü dikkat çekti Takım arkadaşları sevinirken...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 10:38

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda Galatasaray ile Süper Kupa maçında karşı karşıya gelen Fenerbahçe, sahaya U19 Takımı ile çıkmıştı. Sarı - lacivertliler, Mauro Icardi'nin ilk dakikadaki golünden sonra sahadan çekilmişti. 3. dakikada yarıda kalan maçta sarı - kırmızılı futbolcular sevinirken Dries Mertens'in görüntüsü dikkat çekti.

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Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçı, müsabakaya U19 Takımı ile çıkan sarı - lacivertlilerin sahadan çekilmesiyle tatil edilmişti.

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Galatasaraylı futbolcular, sarı - lacivertlilerin sahadan ayrılmasının ardından kutlamalara başladı.

MERTENS TAKIMA KATILMADI

Sarı - kırmızılıların yıldız futbolcusu Dries Mertens ise sevinen takımına katılmadı ve arkalarında bekleyerek izledi.

Dries Mertensin yarıda kalan Süper Kupa maçındaki görüntüsü dikkat çekti Takım arkadaşları sevinirken...

Dries Mertens'in bu hareketi sosyal medyada en çok konuşulanlar ve paylaşılanlar arasındaki yerini aldı.

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#GALATASARAY#FENERBAHÇE#Dries Mertens

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