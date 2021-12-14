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Galatasaray, Fatih Terim'siz 47 puan bıraktı!

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Fatih Terim'in cezalı olduğu maçlarda kazanma zorluğu yaşayan Galatasaray, Sivas deplasmanından da eli boş döndü. Aslan'ın Terim'siz 34 maçta puan kaybı 47'ye çıktı.

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Galatasaray TeknikDirektörü Fatih Terim, Fenerbahçe mücadelesinin ardından 6 maç ceza almıştı. Dün akşam bu cezanın 3. maçı geride kaldı. Cim Bom'un Terimsiz dönemdeki kayıpları da devam etti.

Deneyimli teknik adamın cezası nedeniyle tribünde olduğu 34 maçın 20'sinde Sarı-Kırmızılılar puan kaybetti. Terim'siz seride 14 galibiyet çıkaran Aslan, 13 beraberlik ve 7 de yenilgi alırken Galatasaray'ın puan kaybı 47 oldu.

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Cezası nedeniyle takımının başında yer alamayan Fatih Terim, maçı locadan takip ederken isteği üzerine bulunduğu loca siyah cam filmi ile kaplandı. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'ndan Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Galatasaray'da Fatih Terim cezası nedeniyle mücadeleyi locadan takip etti.

Galatasaray, Fatih Terimsiz 47 puan bıraktı

Deneyim teknik adam takımının başında yer alamazken isteği üzere bulunduğu locanın camı siyah filmiyle kaplandı. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe ile oynanan derbide oyundan ihraç edilmiş ve sonrasında 6 maç ceza almıştı.

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