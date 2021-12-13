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Galatasaray'da Selçuk İnan'dan Muslera açıklaması! Ümit Öztürk'e tepki...

#Galatasaray#Selçuk İnan#Muslera
Galatasarayda Selçuk İnandan Muslera açıklaması Ümit Öztürke tepki...

Sivasspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Galatasaray'da yardımcı antrenör Selçuk İnan maçın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

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Galatasaray yardımcı antrenörü Selçuk İnan, Sivasspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fernando Muslera'nın durumunun ciddi olduğunu söyleyen İnan, hakem Ümit Öztürk'ün kararlarına da tepki gösterdi.

İşte Selçuk İnan'ın açıklamaları;

Az önce görüşme şansımız oldu ama durumunu henüz net olarak bilmiyoruz. Yarınki kontrollerinden sonra bilgi sahibi olacağız. Ciddi gibi gözüküyor. İnşallah ciddi bir şey yoktur ama üzgünüz."

"Sivasspor'a pozisyon vermedik ama pozisyona da giremedik. Pozisyondan önemli şeyler var. Necati hoca, ben, Fatih Hoca kaç kez söyledik... %100 penaltı var, hakem ise 'Böyle gördüm' dedi. Takdir haklarını Galatasaray'ın lehine kullanmıyorlar. VAR'dan da çağırmıyorlar. Dışarıda taraftarlar kızgın. Neden Galatasaray'a böyle davranıyorlar? Galatasaray, Türkiye'nin en önemli kulübü. Nasıl bununla başa çıkacağız, bilmiyorum. Hakem kararları rutin haline geldi, yanlış kararlar bize büyük darbe vurdu."

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#Galatasaray#Selçuk İnan#Muslera

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