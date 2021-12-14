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Galatasaray'dan Sivasspor'un 'Muslera'lı paylaşımına tepki! Tweet silindi...

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Galatasaraydan Sivassporun Musleralı paylaşımına tepki Tweet silindi...

Galatasaray, Sivas'ta hem 3 puanı hem de kaptan Fernando Muslera'yı kaybetti. Sivasspor'un golüne tepki gösteren Galatasaray taraftarı, kırmızı-beyazlıların maç sonu paylaşımına da isyan etti. Muslera'nın yerde kaldığı anı da kadraja alarak paylaşım yapan Sivasspor, bir süre sonra bu mesajı sildi.

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Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, hem 3 puanı hem de kaptan Fernando Muslera'yı kaybetti.

UZUN SÜRE İTİRAZ EDİLDİ ANCAK...

Sivasspor'un golünün ardından Galatasaraylı futbolcular uzun süre Ümit Öztürk'e itirazlarda bulundu. Muslera'nın sakatlığı sonrası oyunun devam etmemesi gerektiğini savunan Galatasaray cephesi, golün iptalini bekledi.

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Ümit Öztürk ise pozisyonun temiz olduğuna karar vererek golü geçerli saydı.

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR ÇOK SİNİRLENDİ

Galatasaraylı taraftarlar, Muslera'nın sakatlanarak yerden kalkamadığı pozisyonu devam ettirerek ağlara gönderen Sivassporlu oyunculara tepki gösterdi.

Centilmenlik gereği Sivassporlu futbolcuların topu oyun dışına göndermesi gerektiğini savunan sarı-kırmızılılara gönül verenler, sosyal medyada rakiplerine sert eleştirilerde bulundu.

 

SİVASSPOR'UN PAYLAŞIMINA TEPKİ

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Sivasspor'un golüne tepki gösteren Galatasaray taraftarı, kırmızı-beyazlıların maç sonu paylaşımına da isyan etti.

Galatasaray taraftarının maçın ardından Muslera'nın yerde kaldığı anı da kadraja alarak paylaşım yapan Sivasspor'a sosyal medyadan gösterdiği tepki sonrası Sivasspor paylaşımını sildi ve yeni bir paylaşım  yaptı. 

Galatasaraydan Sivassporun Musleralı paylaşımına tepki Tweet silindi...

Galatasaray, ligde son oynadığı Altay maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasından dolayı yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetimindeki takım, evinde berabere kaldıkları Altay maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam ise maçı locadan izledi.

Terim, geçen hafta ilk 11'de yer alan Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu'nu bu maçta yedek kulübesine çekerken, sakatlığı bulunan Marcao ise kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yerine Galatasaray'da; Luyindama, Cicaldau ve Diagne ilk 11'de yer aldı.

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 79. dakikasında Sivasspor kalesine yüklenen Galatasaray'da Mbaye Diagne, Goutas'ın müdahalesiyle yerde kaldı.

Sarı-kırmızılılar pozisyonun penaltı olduğunu savundu ancak maçın hakemi Ümit Öztürk, oyunu devam ettirdi ve Sivasspor atağa kalktı.

MUSLERA SAKATLANDI, TOP AĞLARLA BULUŞTU

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Diagne'nin pozisyonunun 1 dakika sonrasında Sivasspor, Fayçal Fajr'ın golüyle 1-0 öne geçirken Galatasaray'a Muslera'dan kötü haber geldi.

Galatasaray savunmasının arkasına atılan topta Sivasspor'da Max Gradel topa doğru koşu başlattı. Gradel, Luyindama'yla birlikte topa yönelirken Galatasaray kalecisi Muslera da kalesini terk ederek topu uzaklaştırmak istedi. Bu esnada Luyindama ile çarpışan Muslera yerden kalkamadı.

Hakem Ümit Öztürk pozisyonu devam ettirirken, Gradel'in pasını düzgün bir vuruşla ağlara gönderen Fajr, Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi.

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SEDYEYLE ÇIKAN MUSLERA'NIN SAKATLIK DURUMU

Oyunu sedyeyle terk eden ve maç sonunda koltuk değnekleriyle görüntülenen Muslera'nın sağ iç yan bağlarda ciddi bir esneme olduğu öğrenilirken durumu MR sonrası belli olacak.

Galatasaraydan Sivassporun Musleralı paylaşımına tepki Tweet silindi...

 

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