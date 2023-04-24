Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında Zaniolo ve Icardi'den şaşırtan istatistik! 'Zaniolo bunu yapamıyor! Icardi çok laubaliydi...'

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Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında lider Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Maçın henüz 3. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile öne geçen Galatasaray, devrenin ortasında başlayan savunma ve Muslera'nın hatalarıyla bir anda 3-1 yenik duruma düştü. Konuk ekipte golleri 18. dakikada Mbaye Diagne, 26 ve 30. dakikalarda Fabio Borini kaydetti. Galatasaray 45+1'de Sergio Oliveira'nın penaltıdan attığı golle soyunma odasına umutlu gitti.

İkinci yarıda Zaniolo'nun yerine oyuna giren Mauro Icardi, skor 3-2'yken kazanılan penaltıda 'Panenka' vuruşu denedi ancak top kaleci Batuhan'ın kucağında kaldı. İlerleyen dakikalarda baskısını arttıran Sarı-kırmızılı ekip 80. dakikada Sacha Boey ile skoru eşitledi. Kalan bölümde galibiyet golünü de arayan Galatasaray, arayışlarında başarısız oldu ve maç 3-3 eşitlikle bitti.

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Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın puanı 70 oldu. Fatih Karagümrük'ün puanı ise 41'e yükseldi.

MAÇTAN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Opta verilerine göre Galatasaray - Fatih Karagümrük maçından dikkat çeken istatistikler şöyle:

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir iç saha maçında üç gol yedi.

Süper Lig'deki son üç maçında da gol katkısında bulunan Kerem Aktürkoğlu (2 gol & 2 asist), en üst lig kariyerinin en uzun serisini tekrarladı (3 maç; Ocak 2023)

Bu sezon 19. golünü atan Fabio Borini, Süper Lig tarihinde tek sezonda en yüksek sayıya ulaşan İtalyan oyuncu oldu.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı kaçıran oyuncu Mauro Icardi. (3 penaltı: Fatih Karagümrük, Giresunspor, Kayserispor)

Sacha Boey, profesyonel lig kariyerindeki ilk golünü Fatih Karagümrük ağlarına gönderdi.

Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, Mart 2021'den (3-4 vs Çaykur Rizespor) bu yana ilk kez 3+ gol attığı bir Süper Lig maçında puan kaybetti.

İstanbul takımlarına konuk olduğu son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Fatih Karagümrük (2G 2B), lig tarihinde daha uzun tek serisini Kasım 1959-Eylül 1960 arasında yakaladı (6 maç).

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Galatasaray bu sezon bir Süper Lig maçında Fatih Karagümrük'e karşı en yüksek gol beklentisi yakalayan takım oldu (3.76 xG).

Nicolo Zaniolo (60 dakika) ve Mauro Icardi (30 dakika), Opta'nın Süper Lig'de detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana Galatasaray formasıyla bir maçı isabetli pas yapamadan tamamlayan oyuncular arasında sahada en fazla kalan isimler oldu.

Hürriyet yazarları Banu Yelkovan ve Fırat Aydınus, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını köşe yazılarında değerlendirdi.

BANU YELKOVAN: G.SARAY 2 PUAN MI KAYBETTİ YOKSA 1 PUAN MI KAZANDI?

Icardi'nin yokluğunda tam saha presle ve skora erken kavuşma niyetiyle sahaya çıkan Galatasaray, aradığı golü belki de umduğundan bile çabuk buldu.

Boey’nin sağ çaprazdan arka direğe yolladığı topu boş kaleye yuvarlayan Kerem skoru açtığında dakikalar henüz 3’ü gösteriyordu ve belki de Karagümrük dışında herkes bu maçın kalanının kolay geçeceğini düşünüyordu. Ama öyle olmadı.

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PES ETMEYE NİYETLERİ YOKTU

Kolay gol yese de aynı kolaylıkta gol atabilen ve iki hafta önceki F.Bahçe mağlubiyetini bir kenara bırakırsak, son 14 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen, kazanamadığı maçları da beraberliğe bağlayan Pirlo’nun takımının kolay pes etmeye hiç niyeti yoktu ve ikinci gol arzusuyla topluca ileri çıkan G.Saray savunmasını kontrataklarla yokluyorlardı. Nitekim gol, tam da öyle bir pozisyonda çok tanıdık bir isimden geldi. Ceza sahası sol çaprazdan çektiği sert şutla, eski takım arkadaşı Muslera’nın hatasını affetmeyen Diagne’den başkası değildi. 22. dakikada 5-0’a gelen Newcastle-Tottenham ya da ilk yarıda tam 7 gol izleten Adana Demir-Kayseri maçı kadar olmasa da ilk yarının kalan dakikalarında benzer bir maç izledik. Lobjanidze-Borini ikilisi önce dakika 26, sonra dakika 30’da herkesin şaşkın bakışları arasında skoru 1-3’e getirdiler.

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GOL UMUDU ICARDI KAÇIRDI

Icardi'nin yokluğunda değişen taktik ve yoğun pres sarı-kırmızılı takımın, özellikle Adekugbe’nin kanadında fazlasıyla açık vermesine, yüksek tempo oyuncuların beklenenden hızlı yorulmasına sebep olunca, Icardi ısınmaya başladı. İlk yarının uzatma dakikalarında kazanılan penaltıyı gole çeviren Oliveira takımını ikinci yarı öncesi umutlandırdı. İkinci 45’te Rashica’nın düşürülmesiyle kazanılan ikinci penaltıyı, gol umudu olarak oyuna giren Icardi’nin kaçırması bu maçın belki de en trajikomik anıydı. Beraberliği ceza sahası içindeki karambolde topu bir anda önünde bulan ve nadir gollerinden biri olarak kaleye yollayan Boey getirse de G.Saray bu maçta iki puan mı kaybetti, bir puanı mı kazandı tartışılır. Tartışılmayacak tek şey şampiyonluk hesaplarının bir kez daha karıştığı olsa gerek.

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FIRAT AYDINUS: ICARDI VE MERTENS'TEN BİRİ OLMAYINCA PERFORMANSLARI ÇOK DÜŞÜYOR

Karagümrük'te Ricci, Viviano ve Shukurov gibi önemli eksikler varken, cezalı Barış Alper’den yoksun Galatasaray’da İcardi riske atılmayıp yedek soyundurulmuştu.



Mertens’in yokluğunda İcardi’nin bu oyuncuyu çok aradığına ve performansının düştüğüne şahit olmuştuk. Bu kez İcardi’siz Mertens’in ne yapacağını merak ediyorduk. Aynı şekilde İcardi’nin yerine ilk 11 oynayan Zaniolo’nun kanat oyuncuları Kerem ve Mertens’le iletişiminin nasıl olacağı da merak konusuydu. Galatasaray ilk atağında Kerem; Rashica ve Boey’in katkılarıyla golü buldu. Karagümrük uzun toplarla oynayıp özellikle Lobjanidze’nin süratinden faydalanmak istedi. Nitekim Diagne ile aradığı golü buldu. Hemen ardından Muslera’nın hatasında Lobjanidze topu kapıp Borini’ye aktardı; Toreira da müdahalede geç kalınca Karagümrük ikinci golü attı.

İLK YARIDAKİ OYUN ÇOK KEYİFLİYDİ

Galatasaraylılar “Ne oluyor?” demeye kalmadan, yine Borini ile üçüncü golü kalelerinde gördüler. Galatasaray ilk yarının son anlarında Oliveira’nın penaltısıyla farkı 1’e indirdi. Öyle bir ilk 45 dakika izledik ki, rüzgarın aniden yön değiştirmesi gibi, topun bir o kalede bir bu kalede koşuşturduğu, gol pozisyonlarıyla dolu ve filelerin 5 kez havalandığı, çok keyifli bir mücadeleye tanık oldu.

ZANIOLO SIRTI DÖNÜK OYNAYAMIYOR

İkinci yarıya doğal olarak Galatasaray baskılı başladı. Bu da riski beraberinde getirdi. Zaniolo arkası dönük oynayabilen bir golcü değil. İcardi’nin bu özelliği zaten aralarındaki farkı gösteren en önemli faktör. Mertens yokken İcardi’nin performansı ne kadar düşüyorsa, İcardi’nin yokluğunda da Mertens’in performansı bir o kadar düşük gözüktü.

ICARDI PENALTIDA LAUBALİYDİ

60. dakikaya kadar Beşiktaş derbisi öncelikli iken, bu dakikadan sonra Karagümrük maçının önemi ön sırayı aldı ve Okan Buruk; Zaniolo-İcardi değişikliği yaptı. 63’te kazanılan penaltıda İcardi sanırım karşılıksız sevginin getirdiği laubalilik olsa gerek; kötü bir vuruşla penaltıyı kaçırdı. Galatasaray baskıyı öyle bir kurdu ve adım adım artırdı ki, beraberlik golünün gelmesi kaçınılmaz olmuştu ve nitekim geldi.

80. DAKİKAYA KADAR TEK KALE MAÇ

80. dakikaya kadar tek kale bir maç vardı. Bu dakikadan sonra adeta karşılaşma tekrar başladı ve son düdüğe kadar da böyle sürdü. Buruk; Dubois ve Mata’yı da oyuna alarak 3 puan için tüm kozlarını kullandı. İstatistiklere baktığımızda Galatasaray’ın tam 41 kez rakip ceza sahasına girdiğini ve 24 şut attığını görüyoruz. Belki de bu sezon ilk defa bu kadar baskılı bir maç oynadı ama 2 puan bıraktı.