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Fırat Aydınus, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçındaki pozisyonları değerlendirdi: Faul var, penaltı yanlış

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#Galatasaray#Karagümrük#Süper Lig
Fırat Aydınus, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçındaki pozisyonları değerlendirdi: Faul var, penaltı yanlış
Fırat Aydınus
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 07:00

Hürriyet yazarlarından Fırat Aydınus, Galatasaray ile Fatih Karagümrük'ün 3-3 berabere kaldığı maçtaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

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Galatasaray ile Fatih Karagümrük'ün 3-3 berabere kaldığı Süper Lig'in 31. hafta maçında tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

Hürriyet yazarlarından Fırat Aydınus, pozisyonları değerlendirdi.

İşte Aydınus'un yorumları;

Hakem Volkan Bayarslan ilk yarıya 9, ikinci yarıya 7 dakika ekledi. 

Bu uzatma dakikaları hangi kriterlere göre, neden eklendi, biri bana anlatsın lütfen! Karagümrüklü Lawrence Nicholas oyunda kaldığı 73 dakika içinde 3 kez sarı kartlık hareket yaptı ancak maçı tek sarı kartla bitirdi. Şimdi gelelim, tartışmalı pozisyonlara...

DAKİKA 3: KEREM'İN GOLÜ ÖNCESİ FAUL VAR

Galatasaray'ın attığı ilk gol öncesi sağdan yapılan ortada Oliveira topa müdahale etmek isterken Karagümrüklü Biraschi’yi bozuyor. Faul verilmesi gerekiyordu.

Fırat Aydınus, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçındaki pozisyonları değerlendirdi: Faul var, penaltı yanlış

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DAKİKA 23: PENALTI YOK, DEVAM KARARI DOĞRU

Nicolo Zaniolo’nun penaltı beklediği pozisyonda Karagümrük kalecisi Batuhan net biçimde topa temas ediyor, penaltı yok. Hakemin devam kararı doğru.

DAKİKA 42: PENALTIYA VAR KARIŞMAMALIYDI

Galatasaray'ın kazandığı penaltıda Lawrence Nicholas topa diziyle müdahale etmek isterken, dirseğinin alt kısmıyla istemsizce dokundu. Bence penaltı ama yoruma açık bir pozisyon olduğu için VAR’ın müdahil olmaması gerekiyordu. Bu, hakemin görüp değerlendirmesi gereken bir pozisyondu.

Fırat Aydınus, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçındaki pozisyonları değerlendirdi: Faul var, penaltı yanlış

DAKİKA 63: RASHİCA'YA VERİLEN PENALTI YANLIŞTI

Rsahica'ya yapılan hareket penaltıyı gerektirecek bir müdahale değil. İstanbul-Antalya maçında verilen penaltıya müdahale etmedi diye Arda Kardeşler kızağa çekilirken, bu maçın VAR’ı Hakan Ceylan’ın pozisyona müdahil olmaması soru işareti doğuruyor.

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Fırat Aydınus, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçındaki pozisyonları değerlendirdi: Faul var, penaltı yanlış

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#Galatasaray#Karagümrük#Süper Lig

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