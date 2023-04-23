Galatasaray'da Mauro Icardi penaltı kaçırdı, Okan Buruk çok sinirlendi! Kulübeyi yumrukladı, bu sezon bir ilk...

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Galatasaray ile Fatih Karagümrük'ün 3-3 berabere kaldığı 31. hafta maçında Okan Buruk'un tepkisi dikkat çekti.

MUSLERA 450. MAÇINA ÇIKTI

Nef Stadyumu'ndaki mücadele sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera için ayrı bir öneme sahip oldu. Karagümrük müsabakasına 11'de başlayan Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray ile 450. maçına çıktı.

ELEŞTİRİ ALDI

Galatasaray erken bir golle öne geçerken Fatih Karagümrük, 18, 26 ve 30. dakikalarda buldukları gollerle geri döndü.

Bu gollerde Fernando Muslera'nın performansı ise sosyal medyada eleştiri topladı.

BU SEZON BİR İLK YAŞANDI

Böylece Galatasaray bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir iç saha maçında üç gol yedi.

ICARDI KAÇIRDI, OKAN BURUK ÇOK SİNİRLENDİ

Karşılaşmanın 68. dakikasında ise Icardi, panenka penaltısı denedi. Arjantinli yıldız, kaleci Batuhan Şen'e takıldı.

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Kaçan penaltı sonrası Okan Buruk'un çok sinirlendiği ve yedek kulübesini yumrukladığı anlar ekranlara yansıdı.

EN ÇOK KAÇIRAN OYUNCU

Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı kaçıran oyuncu Mauro Icardi oldu. Tecrübeli golcü, daha önce Giresunspor ve Kayserispor maçlarında da penaltıdan yararlanamamıştı.

MAÇ SONU AÇIKLAMA

Maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Icardi, "Kötü bir karar, belki sonucu değiştirirdi, belki de değiştirmezdi. Kim bilir? Bildiğim ve emin olduğum tek şey, hedefimize ulaşmak için maç maç savaşmaya devam edeceğimiz." ifadelerini kullandı.