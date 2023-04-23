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Canlı Anlatım: Galatasaray Fatih Karagümrük maçı

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#Süper Lig#Galatasaray#Fatih Karagümrük
Canlı Anlatım: Galatasaray Fatih Karagümrük maçı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 18:25

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

İlk yarı oynanıyor

Galatasaray: 1

Fatih Karagümrük: 2

Goller: 3' Kerem Aktürkoğlu, 18' Diagne, 26' Borini

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Zaniolo.

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Rayyan Baniya, Levent, Lawrence, Ozdoev, Bertolacci, Borini, Lobjanidze, Diagne.

GALATASARAY-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Vavacars Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.

Nef Stadyumu’ndaki mücadele saat 19.00’da başladı ve beIN Sports 1'den canlı olarak izlenebiliyor.

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#Süper Lig#Galatasaray#Fatih Karagümrük

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