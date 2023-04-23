Canlı Anlatım: Galatasaray Fatih Karagümrük maçı

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Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
İlk yarı oynanıyor
Galatasaray: 1
Fatih Karagümrük: 2
Goller: 3' Kerem Aktürkoğlu, 18' Diagne, 26' Borini
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Zaniolo.
Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Rayyan Baniya, Levent, Lawrence, Ozdoev, Bertolacci, Borini, Lobjanidze, Diagne.
GALATASARAY-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Vavacars Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.
Nef Stadyumu’ndaki mücadele saat 19.00’da başladı ve beIN Sports 1'den canlı olarak izlenebiliyor.