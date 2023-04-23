Son Dakika: Galatasaray'da 'Bafetimbi Gomis oynamak istemiyor' açıklaması! Okan Buruk ve Dursun Özbek konuştu, yanıt geldi

Haberin Devamı

Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda Gomis'in durumu hakkında konuştu.

'BARIŞ ALPER'İ OYUNA ALDIĞIMIZ İÇİN...'

Gomis'in süre almamasıyla ilgili açıklama yapan Okan Buruk, "Perşembe günü antrenman öncesi bana geldi, bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Genel olarak daha az süre bulduğu için bundan sonra Galatasaray forması giyip, oynamak istemediğini ifade etti. Onu çok seven, değer veren biri olarak, takım içerisinde önemli bir rolü alan biri olarak ona söylediğim, ona takımın ihtiyacı olduğu, son 7 maçta bizlerin ona ihtiyacı olduğunu, onun Galatasaray içerisinde değerli olduğunu tekrar hatırlatmak istedim. Kendisi için bunu gurur meselesi olduğunu, bundan sonra oynamak istemediğini tekrar söyledi. Burada önemli olan Galatasaray forması. Taraftarlara olan sorumluluğumuz var. Bu benim için çok büyük sürpriz oldu. Başkanımız da kendisi ile konuştu. Dün de bel ağrısı nedeniyle antrenmana çıkmadı. Bugün de onu burada oynatma şansımız olmadı. Bundan sonraki kararla ilgili yönetimimiz karar verecek. Biz çok çaba sarf ettik. Bundan sonra oynamayacağını, son kararının bu olduğunu, bunun değişmeyeceğini söyledi. Bununla ilgili gerekli kararı yönetimimiz verecektir diye düşünüyorum" dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Dursun Özbek: Son haftadan önce Galatasaray şampiyonluğunu ilan eder Haberi görüntüle

DURSUN ÖZBEK: KABUL ETMİYORUM

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise konuyla ilgili "Bafetimbi Gomis'i Türkiye'ye ben getirdim. Dünkü davranış biçimi kabul edilebilir değil. Galatasaray'ın bir profesyoneli, Galatasaray'a hizmet etmek durumundadır. Kendisiyle konuştum. Sahadaki patron Okan Hoca. O nasıl takdir ederse, herkes saygı duyacak. Zaten bizim takım öyle bir takım. Herkes, Okan Hoca'ya saygı gösteriyor. Bafe niye böyle yaptı, doğru pek hoş değildi. Yönetim Kurulu'nda bunu konuşacağız. Buradaki davranış biçimini kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.

GOMIS'TEN YANIT

Bu gelişmelerin ardından Bafetimbi Gomis, Okan Buruk ve Dursun Özbek'e yanıt verirken şu ifadeleri kullandı:

Bafetimbi Gomis: "Maçtan sonra kendi adıma birçok iddia duydum, oldukça şaşırdım. Bu akşamki sonuçtan sorumlu olamam çünkü sahada değildim. Takımın kazandığı ve bensiz çok iyi gittiği bir çok maçta olduğu gibi… Sırt ağrılarım var. Gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları; onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil. Çünkü GALATASARAY'a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var. Takımın odaklanması gereken bir şampiyonluk ve kalan maçlar var. Konu ben ya da başka bir birey olamaz."

Haberin Devamı

Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasında Icardi devre arasından oyundan çıkmış ve yerine Barış Alper Yılmaz dahil olmuştu.