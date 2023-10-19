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Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'a milli moral

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#Beşiktaş#Derbi#Galatasaray
Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaşa milli moral
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 07:00

Beşiktaş’ta derbi öncesi milli oyuncuların performansı teknik heyeti memnun etti. Rashica, Kosova’nın Andorra’yı 3-0 yendiği maçta 2 gol, 1 asistle yıldızlaşırken, Letonya önünde Cenk sonradan girip duble yaptı. Önceki gün de Zaynutdinov, Finlandiya karşısında 1-0 gerideyken attığı 2 golle Kazakistan’a zaferi getirdi.

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Süper Lig’de cumartesi günü ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş’a üst üste güzel haberler geliyor. Sakatlıktan çıkan Gedson Fernandes’in iyileşmesi ve sarı kırmızılılara karşı oynayabilecek durumda olması teknik heyeti sevindirirken milli takımlara giden oyuncuların gösterdiği performans da siyah beyazlı takımda yüzleri güldürdü.

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3’Ü DE 2’ŞER GOL ATTI

Avrupa Şampiyonası elemelerinde Milot Rashica 12 Ekim’de Kosova’nın Andorra’yı 3-0 yendiği maça 2 gol, 1 asistle damga vurdu. Bu karşılaşmadan 3 gün sonra Cenk Tosun, A Milli Takımımız’ın Letonya sınavında 75. dakikada oyuna girip 83 ve 90+2’de attığı gollerle duble yaparken hat-trick’i kaçırdı. Önceki gün ise Kazakistan, Finlandiya deplasmanında 1-0 gerideyken Bakhtiyor Zaynutdinov 77 ve 83’te attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

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#Beşiktaş#Derbi#Galatasaray

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