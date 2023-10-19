Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'a milli moral

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Süper Lig’de cumartesi günü ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş’a üst üste güzel haberler geliyor. Sakatlıktan çıkan Gedson Fernandes’in iyileşmesi ve sarı kırmızılılara karşı oynayabilecek durumda olması teknik heyeti sevindirirken milli takımlara giden oyuncuların gösterdiği performans da siyah beyazlı takımda yüzleri güldürdü.

3’Ü DE 2’ŞER GOL ATTI

Avrupa Şampiyonası elemelerinde Milot Rashica 12 Ekim’de Kosova’nın Andorra’yı 3-0 yendiği maça 2 gol, 1 asistle damga vurdu. Bu karşılaşmadan 3 gün sonra Cenk Tosun, A Milli Takımımız’ın Letonya sınavında 75. dakikada oyuna girip 83 ve 90+2’de attığı gollerle duble yaparken hat-trick’i kaçırdı. Önceki gün ise Kazakistan, Finlandiya deplasmanında 1-0 gerideyken Bakhtiyor Zaynutdinov 77 ve 83’te attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

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