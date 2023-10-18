Arda Güler için Real Madrid'e transfer teklifi! Kiralamak istiyorlar...

Haberin Devamı

Sezon başı transfer döneminde rekor bedelle Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden Arda Güler, art arda yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle henüz forma giyemedi.

Yaz kampında geçirdiği sakatlık sonrası bir sakatlık daha yaşayan milli futbolcunun bu hafta oynanacak Sevilla karşılaşmasında forma giyebileceği öne sürülürken planlananın bambaşka olduğu ortaya çıktı.

ARDA GÜLER PLANI

İspanyol gazetesi AS'a göre; Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'i beklenenin aksine Sevilla maçında sahaya sürmeyecek.

Arda Güler'in kasım ayına kadar çalışması ve daha güçlenmesini isteyen Ancelotti, genç yıldızı kasım ayında oynatmayı planlıyor.

Haberin Devamı

ARDA GÜLER DE DOĞRULADI

Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Arda Güler, kasım ayında daha güçlü bir şekilde sahalara dönmeyi hedeflerini kaydederek "Çok çalışıyorum, kondisyon kazanıp daha güçlü dönmek istiyorum. Kasım ayında gerçek performansımla sahada olacağım." sözleriyle çıkan haberi doğruladı.

YENİ BİR GELİŞME YAŞANDI

Çalışmalarını sürdüren Arda Güler için İspanyol basınından yeni bir transfer iddiası geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Brahim Diaz'ın ayrılığı sonrası orta sahasını güçlendirmek isteyen Milan, gözünü Arda Güler'e dikti.

HAREKETE GEÇTİLER

İtalyan ekibinin Arda Güler'i kiralamak için harekete geçtiği, Real Madrid cephesinin de genç yıldızın daha fazla süre bulabileceği bir takımda oynaması fikri üzerinde düşündüğü belirtildi.

KARAR PEREZ'İN

Real Madrid'in gelecek adına büyük bir yatırım olarak gördüğü Arda Güler için son kararı kulüp başkanı Florentino Perez'in vereceği kaydedildi.

KROOS'UN ARDA GÜLER HAYRANLIĞI

Real Madrid'in tecrübeli orta sahası Toni Kroos, Arda Güler için dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz aylarda ABD kampında, "Arda Güler hakkındaki ilk izlenimlerim; büyük bir yetenek, tekniği olağanüstü. Sol ayağıyla şutları mükemmel... Ona baktığınızda 'Bunu nasıl yapmış olabilir, bu pası oraya nasıl verdi?' diyorsunuz... Öğrenmeye de açık. Bazı 18 yaşındakiler gibi değil, istekli. Çok zekice bir transfer olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanan Kroos, Arda Güler'e bir kez daha övgüler yağdırdı.

Haberin Devamı

"BU ADAM BİR ÇATLAK"

İspanyol basınında çıkan haberde, Alman yıldızın Arda Güler için, "Bu adam bir çatlak, 18 yaşında bazılarımızın asla yapamayacağı şeyleri yapıyor. Henüz 18 yaşında ve muazzam bir potansiyele sahip. Geleceğin Real Madrid'ine liderlik edecek oyunculardan biri olarak görülüyor. Toni Kroos onun en büyük destekçisi." dediği belirtildi.