×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Real Madrid'de Ancelotti'den Arda Güler'in dönüşü için yeni plan! Milli yıldızdan açıklama geldi...

Güncelleme Tarihi:

#Arda Güler#Real Madrid#Ancelotti
Real Madridde Ancelottiden Arda Gülerin dönüşü için yeni plan Milli yıldızdan açıklama geldi...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 15:55

Real Madrid'de sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Arda Güler'in bu hafta oynanacak Sevilla maçında forma giyeceği konuşuluyordu ancak İspanyol basını Ancelotti'nin genç yıldız için farklı bir planı olduğunu yazdı. Arda Güler de bu haberi yaptığı açıklamayla doğruladı.

Haberin Devamı

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden Arda Güler, yaşadığı şanssız iki sakatlık sebebiyle takımında henüz forma giyemedi.

İkinci sakatlığını da atlatan ve takımla çalışmalara başlayan mill yıldızın bu hafta oynanacak Sevilla maçında forma giyebileceği konuşuyordu ancak Ancelotti'nin Arda için farklı bir planı olduğu ortaya çıktı.

Gözden KaçmasınYasa dışı bahis soruşturmasında Nicolo Fagiolinin savcılık ifadesi sızdı... Çılgın borç batağı, olay tehditler ve pahalı saat oyunu... Tonali itiraf etti, Zaniolonun talebiYasa dışı bahis soruşturmasında Nicolo Fagioli'nin savcılık ifadesi sızdı... Çılgın borç batağı, olay tehditler ve pahalı saat oyunu... Tonali itiraf etti, Zaniolo'nun talebiHaberi görüntüle

"ARDA GÜLER PLANI"

İspanyol gazetesi As'ın haberine göre Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i beklenenin aksina Sevilla maçında oynatmayak ve Kasım ayında tam olarak hazır şekilde sahaya sürecek.

Haberde Arda'nın kondisyon kazanması için Kasım ayındaki milli araya kadar takımla çalışacağı ve sonrasında forma giyeceği ifade edildi.

Real Madridde Ancelottiden Arda Gülerin dönüşü için yeni plan Milli yıldızdan açıklama geldi...

Haberin Devamı

ARDA, HABERİ DOĞRULADI

Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Arda Güler; "Çok çalışıyorum, kondisyon kazanıp daha güçlü dönmek istiyorum. Kasım ayında gerçek performansımla sahada olacağım." diyerek çıkan haberi doğruladı.

KROOS'UN ARDA GÜLER HAYRANLIĞI: TAM BİR ÇATLAK

Real Madrid'in tecrübeli orta sahası Toni Kroos, Arda Güler için dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz aylarda ABD kampında, "Arda Güler hakkındaki ilk izlenimlerim; büyük bir yetenek, tekniği olağanüstü. Sol ayağıyla şutları mükemmel... Ona baktığınızda “Bunu nasıl yapmış olabilir, bu pası oraya nasıl verdi?” diyorsunuz... Öğrenmeye de açık. Bazı 18 yaşındakiler gibi değil. İstekli. Çok zekice bir transfer olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanan Kroos, Arda Güler'e bir kez daha övgüler yağdırdı.

İspanyol basınında çıkan haberde Kroos'un Arda için; ""Bu adam bir çatlak, 18 yaşında bazılarımızın asla yapamayacağı şeyleri yapıyor. Henüz 18 yaşında ve muazzam bir potansiyele sahip. Geleceğin Real Madrid'ine liderlik edecek oyunculardan biri olarak görülüyor. Toni Kroos onun en büyük destekçisi." dediği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arda Güler#Real Madrid#Ancelotti

BAKMADAN GEÇME!