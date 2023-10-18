Real Madrid'de Ancelotti'den Arda Güler'in dönüşü için yeni plan! Milli yıldızdan açıklama geldi...

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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden Arda Güler, yaşadığı şanssız iki sakatlık sebebiyle takımında henüz forma giyemedi.

İkinci sakatlığını da atlatan ve takımla çalışmalara başlayan mill yıldızın bu hafta oynanacak Sevilla maçında forma giyebileceği konuşuyordu ancak Ancelotti'nin Arda için farklı bir planı olduğu ortaya çıktı.

"ARDA GÜLER PLANI"

İspanyol gazetesi As'ın haberine göre Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i beklenenin aksina Sevilla maçında oynatmayak ve Kasım ayında tam olarak hazır şekilde sahaya sürecek.

Haberde Arda'nın kondisyon kazanması için Kasım ayındaki milli araya kadar takımla çalışacağı ve sonrasında forma giyeceği ifade edildi.

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ARDA, HABERİ DOĞRULADI

Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Arda Güler; "Çok çalışıyorum, kondisyon kazanıp daha güçlü dönmek istiyorum. Kasım ayında gerçek performansımla sahada olacağım." diyerek çıkan haberi doğruladı.

KROOS'UN ARDA GÜLER HAYRANLIĞI: TAM BİR ÇATLAK

Real Madrid'in tecrübeli orta sahası Toni Kroos, Arda Güler için dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz aylarda ABD kampında, "Arda Güler hakkındaki ilk izlenimlerim; büyük bir yetenek, tekniği olağanüstü. Sol ayağıyla şutları mükemmel... Ona baktığınızda “Bunu nasıl yapmış olabilir, bu pası oraya nasıl verdi?” diyorsunuz... Öğrenmeye de açık. Bazı 18 yaşındakiler gibi değil. İstekli. Çok zekice bir transfer olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanan Kroos, Arda Güler'e bir kez daha övgüler yağdırdı.

İspanyol basınında çıkan haberde Kroos'un Arda için; ""Bu adam bir çatlak, 18 yaşında bazılarımızın asla yapamayacağı şeyleri yapıyor. Henüz 18 yaşında ve muazzam bir potansiyele sahip. Geleceğin Real Madrid'ine liderlik edecek oyunculardan biri olarak görülüyor. Toni Kroos onun en büyük destekçisi." dediği belirtildi.