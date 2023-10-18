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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu açıkladı: A Milli Takım'da oynamak istemiyor

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#Milli Takım#Hidayet Türkoğlu#Basketbol
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu açıkladı: A Milli Takımda oynamak istemiyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 18:52

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA'de forma giyen Cedi Osman'ın A Milli Basketbol Takımı'nda oynamak istemediğini açıkladı.

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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, sponsorluk için düzenlenen basın toplantısının ardından soruları yanıtladı.

Başkan Hidayet Türkoğlu, NBA'de San Antonio Spurs forması giyen Cedi Osman'ın A Milli Takım'da forma giymek istemediğini açıkladı.

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"MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Cedi Osman'ın milli takımda oynamak istemediğini söyleyen Türkoğlu, "Bizim yanımıza gelip milli takımda oynamak istemediğini söyledi. Biz de o süreçten sonra kimseyi buraya zorla getirmeyiz. Hiçbir sakatlığı olmayıp milli takımda neden oynamak istemediklerini onlara sormak gerek." diye konuştu.

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"2 DEVŞİRME ARKADAŞIMIZ VE CEDİ BİZİ EKSİK BIRAKTI"

Larkin, Wilbekin ve Cedi'nin olmaması kadroda olmamasının genç oyunculara fırsat yarattığını kaydeden Türkoğlu, "Bizim sorumluluğumuz en iyi 12 kişiyi belirlemek içindir. Gerek 2 devşirme arkadaşımız gerek de Cedi'nin olmaması bizi kadro anlamında eksik noktaya getirmiştir ama fırsatlar yeni genç arkadaşlara doğmuştur." dedi.

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#Milli Takım#Hidayet Türkoğlu#Basketbol

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