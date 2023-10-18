TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu açıkladı: A Milli Takım'da oynamak istemiyor

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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, sponsorluk için düzenlenen basın toplantısının ardından soruları yanıtladı.

Başkan Hidayet Türkoğlu, NBA'de San Antonio Spurs forması giyen Cedi Osman'ın A Milli Takım'da forma giymek istemediğini açıkladı.

"MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Cedi Osman'ın milli takımda oynamak istemediğini söyleyen Türkoğlu, "Bizim yanımıza gelip milli takımda oynamak istemediğini söyledi. Biz de o süreçten sonra kimseyi buraya zorla getirmeyiz. Hiçbir sakatlığı olmayıp milli takımda neden oynamak istemediklerini onlara sormak gerek." diye konuştu.

"2 DEVŞİRME ARKADAŞIMIZ VE CEDİ BİZİ EKSİK BIRAKTI"

Larkin, Wilbekin ve Cedi'nin olmaması kadroda olmamasının genç oyunculara fırsat yarattığını kaydeden Türkoğlu, "Bizim sorumluluğumuz en iyi 12 kişiyi belirlemek içindir. Gerek 2 devşirme arkadaşımız gerek de Cedi'nin olmaması bizi kadro anlamında eksik noktaya getirmiştir ama fırsatlar yeni genç arkadaşlara doğmuştur." dedi.

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