Mario Balotelli - Zlatan Ibrahimovic tartışması kızışıyor! Eski takım arkadaşına küfür etti

Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli, kendisi hakkında açıklama yapan Zlatan Ibrahimovic'e sosyal medya üzerinden gönderme yaparak yanıt vermişti.

Kariyerine Adana Demirspor'da devam eden eski takım arkadaşı Mario Balotelli ile ilgili olarak değerlendirmeler yapan Zlatan Ibrahimovic, "Yeteneği sayesinde kendi geleceğini yaratma fırsatı vardı ama Balotelli bunu kaçırdı. Çok yazık. Mario gerçekten çok yetenekli bir oyuncuydu ama tüm yeteneklerini kaybetti. Rafael Leao, Balotelli gibi değil. İkisini kıyaslamak yanlış bir değerlendirme olur." ifadelerini kullanmış, Balotelli ise göndermede bulunmuştu.

SOSYAL MEDYADAN ETİKETLEDİ

Ibrahimovic'e yanıt vermeyi ihmal etmeyen Mario Balotelli, eski takım arkadaşına sosyal medyadan gönderme yapmış ve 2009/2010 sezonunda Inter ile kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasına yer vererek Ibrahimovic'i de bu paylaşıma etiketlemişti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ZAFERİ YOK

Futbol kariyerini sonlandıran İsveçli yıldızın kariyerinde 32 kupa olmasına rağmen hiç Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayamadı.

SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ

TV Play'in Twitch kanalına açıklamalarda bulunan Mario Balotelli, İsveçli yıldıza gönderme yapmaya devam etti.

Ibrahimovic'in sebep yokken kendisine saldırdığını belirten Balotelli, "Bana sebep yokken saldırması çok garip. Leao'nun harika bir oyuncu olduğu konusunda kendisiyle aynı düşünüyorum ancak tribünlere oynamaktan bahsederken neyden bahsettiğini anlayamadım. Bunu söyleme şekli beni rahatsız etti. Herkesin kendi fikirleri olabilir. Ronaldo'nun Maradona'dan daha iyi olduğunu düşünebilirim. Oyuncuları karşılaştırabilirsiniz ama onun yaptığı gibi değil. Sahada bana yardımcı olduğu her an için ona her zaman teşekkür ettim ancak bu biraz aptalca bir açıklama. Şimdi de kendini Tanrı sanan garip bir karakter oldu." dedi.

ESKİ TAKIM ARKADAŞINA HAKARET ETTİ

İsveçli yıldıza sert sözlerle yüklenmeye devam eden İtalyan golcü, "Ibrahimovic için üzgünüm ancak o büyük bir s... Bana dünyanın en iyilerinden biri olma şansını kaçırdığımı söyleyebilir, bu doğru. Bizim yeteneklerimize sahip çok az kişi var. Ona göre çok daha fazlasını yapmalıydım ve haklı da... Altın top bile kazanabilirdim." diye konuştu.

