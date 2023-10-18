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Beşiktaş'ta Galatasaray öncesi Mert Günok sevinci

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#Beşiktaş#Galatasaray#Mert Günok
Beşiktaşta Galatasaray öncesi Mert Günok sevinci
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 16:11

Beşiktaş’ta sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak olan başarılı kaleci Mert Günok, takımla çalışmalara başladı.

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Beşiktaş’a, tecrübeli file bekçisi Mert Günok'tan sevindirici haber geldi. Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında 27 Eylül 2023 tarihinde deplasmanda Adana Demirspor'a 4-2 kaybedilen mücadelede yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 30. dakikada oyundan çıkan 34 yaşındaki file bekçisi, ligde Konyaspor ve İstanbulspor, UEFA Konferans Ligi D Grubu ikinci maçı olan Lugano mücadelesinde formasından uzak kalmıştı.

Tecrübeli kaleci, yaklaşık 1 aylık aranın ardından takımla çalışmalara başladı. Mert, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen idmanda yer aldı.

Mert, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın görev vermesi halinde hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinde görev alabilecek.

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#Beşiktaş#Galatasaray#Mert Günok

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