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Galatasaray derbide 3 puandan fazlasını kaybetti! Ağır ceza gelebilir...

#Galatasaray#Fenerbahçe#Derbi
Ali Naci Küçük

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında 3 puandan çok fazlasını kaybetti. Liderle ara iyice açıldı, zirve yarışına büyük ölçüde havlu atıldı. Derbideki hüsranla takımın ve camianın morali dibe vurdu. Kırmızı kart gören Terim hakem raporuna göre ağır ceza da alabilir.

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Ezeli rakibi Fenerbahçe’ye, tıklım tıklım dolu tribünler önünde uzatma dakikalarında yediği golle mağlup olan Galatasaray’da tüm planlar alt üst oldu. Sarı kırmızılılar sadece 1 maç ve 3 puan değil, çok daha fazlasını kaybetti. Genç bir kadro kuran ve kabuk değişimi yaşayan G.Saray’da, 2-1’lik skor birçok anlamda sarı kırmızılıları etkiledi. 90 dakikada yaşananlar da sarı kırmızılılar adına bu kaybın etkisini arttırdı.

Artık lider ile puan farkı 12

G.Saray, Fenerbahçe karşısında aldığı yenilgi ile zirvenin de çok uzağında kaldı. Şampiyonluk hedefi ile başlanan sezonda Galatasaray, 12. hafta sonunda lider Trabzonspor’un tam 12 puan gerisinde kaldı. Sarı kırmızılılar şampiyonluk yarışında da çok arkada kalırken 8. sıraya geriledi ve bordo mavili takımla arasında tam 4 maçlık bir puan farkı oluştu.

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Galibiyet özlemi 8 seneye çıktı

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Son olarak Ali Sami Yen Stadı’nda ezeli rakibini 2014-15 sezonunda 2-1 mağlup eden Galatasaray’da bu sonuçla derbi galibiyeti özlemi tam 8 seneye çıktı. 52 bin 500 seyircinin desteğini arkasına almış olsa da Galatasaray yine taraftarına galibiyet coşkusunu yaşatamadı. Fatih Terim, sahasında 4. dönemindeki 3. Fenerbahçe derbisinden de 3 puan çıkaramadı ve bu süreçte ilk mağlubiyetini aldı.

Gözler Terim’e çıkacak cezada

Lider Trabzonspor’un 12 puan gerisinde kalan Galatasaray, hem ezeli rakibine kaybedip hem de şampiyonluk yarışında büyük yara alırken, teknik direktörü Fatih Terim’in de derbide gördüğü kırmızı kartla adeta şok oldu. Tecrübeli teknik adamın hakem raporuna göre 8
maça kadar ceza alması gündeme gelecek. Önümüzdeki hafta Malatya ile deplasmanda karşılaşacak olan G.Saray’da tüm gözler Disiplin Kurulu’nun Terim için vereceği kararda. G.Saray geçen sezon Terim’in cezası nedeniyle kenarda olmadığı maçlarda istediği sonuçları alamamıştı.

 

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Derbi

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