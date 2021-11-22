Galatasaray antrenmanında Fatih Terim detayı! Derbi yenilgisi ve kırmızı kart sonrası...

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Süper Lig'in 13. haftasında oynadığı Fenerbahçe derbisinde sahadan 2-1 mağlup ayrılan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yla oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar, derbi yenilgisi nedeniyle hazırlıklara moralsiz başlarken Fatih Terim detayı dikkatlerden kaçmadı.

Sarı-kırmızılı kulüp Marsilya maçı hazırlıklarının başladığını hem sosyal medyadan hem de resmi internet sitesinden duyururken, paylaşılan fotoğraflarda teknik direktör Fatih Terim'in yer almadığı görüldü.

Antrenmanı tecrübeli teknik adamın yönetip yönetmediğine dair bilgi verilmezken, futbolcuların da çalışmada moralsiz oldukları dikkat çekti.

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe derbisinde hakeme gösterdiği tepki nedeniyle önce ikinci sarı kart ardından da kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.