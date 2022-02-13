Galatasaray bildiğiniz gibi

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Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray’a karşı bir sezonda oynadığı iki maçı da kazanmak için çıktı sahaya Kayserispor. Hafta içi Fenerbahçe’yi kupadan eledikten sonra, maç sonu açıklamasında artık hedeflerinin Galatasaray maçı olduğunu açıklamıştı Hikmet Karaman. Bu yüzden devre arasında Gavranovic’i, 55. dakikada Thiam’ı oyuna sokuyor, ikinci yarının başında iyiden iyiye gol aradığının sinyallerini veriyordu.

TARAFTARLA iLiŞKiSi KARIŞIK

Galatasaray iyi başladığı, rölantide devam ettiği, iyi tarafından bakarsak pozisyon vermediği, kötü tarafından bakarsak pozisyon bulamadığı ilk yarının sonunda, her şeye rağmen tribünleri doldurmuş taraftarlarla ilişki durumu karışık anlar yaşıyordu. Taraftarların yarısı takımı ıslıklarken, diğer yarısı tribünlere çağırıyordu. Galatasaray’la 4. haftasını geride bırakan Torrent’in çift idmanlarla hale yola ve fiziksel forma sokmaya çalıştığı sarı kırmızılılar, oyunlarının pas kısmını nispeten düzeltmiş olsalar da gol yollarında Gomis’e rağmen sıfıra sıfır elde var sıfır çizgilerini korudular.

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ŞAŞKIN BAKIŞLAR ARASINDA

59. dakikada taraftarların şaşkın bakışları arasında, o dakikaya kadar tehlikeye en benzeyen pozisyonları yaratan ikili, Feghouli ve Gomis yerlerini Muhamed ve Cicaldau’ya bıraktı. Oyun kurmakta hangisi daha kötü diye karar veremediğimiz Berkan ve Taylan, bir metreden topu dışarı vurmayı başaran Babel hâlâ oyundayken ve Pulgar kenardayken, Torrent’in tercihleri kime göre, neye göre yaptığı büyük bir soru işareti olarak havada asılı kaldı.

Kayserispor aradığı golü 69. dakikada Cardoso’yla buldu. Beraberlik golü 85’te Muhammed’den geldiğinde tribünler gol değil, yönetim istifa diye bağırıyordu.