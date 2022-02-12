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Galatasaray 1-1 Kayserispor (Maçın özeti ve golleri)

#Galatasaray#Kayserispor#Süper Lig
Galatasaray 1-1 Kayserispor (Maçın özeti ve golleri)

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Goller 70. dakikada Cardoso ve 85. dakikada Mostafa Mohamed'den geldi.

Galatasaray-Kayserispor maçından en özel fotoğraflarGalatasaray-Kayserispor maçından en özel fotoğraflar
Galatasaray-Kayserispor maçından en özel fotoğraflar

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Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kayserispor kozlarını paylaştı.

Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Kayserispor, 70. dakikada Cardoso'nun kaydettiği golle öne geçerken yanıt 85. dakikada Mostafa Mohamed'den geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, 29 puanda kaldı. Konuk ekibin puanı ise 35 oldu.

6 MAÇLIK HASRET

Ligde son olarak evinde Antalyaspor’u mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 6 mücadelede 4 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom bu süreçte Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'a yenilirken, Alanyaspor ve Kayserispor ile de berabere kaldı. Galatasaray, Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

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TORRENT'İN GALİBİYETİ YOK

Sarı-kırmızılıların başında 5 maçta yer alan Torrent, 3 galibiyet, 2 beraberlikle 2 puan toplayabildi.

TRİBÜNDE 21 BİN 932 TARAFTAR

Bu mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Taraftarlar oynanan futboldan dolayı oyuncular ve yönetime tepki gösterdi. Nef Stadyumu’ndaki müsabakayı ise toplam 21 bin 832 taraftar stadyumdan takip etti.

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MAÇTAN DAKİKALAR

10uncu dakikada sol kanattan Kerem Aktürkoğlunun pasında ceza sahası çizgisi üzerinde sol çaprazda topla buluşan ve önünü boşaltan Feghoulinin sert şutunu kaleci çıkarmayı başardı.

37nci dakikada orta alanda topla buluşan Feghouli, pasını ceza sahası içinde Gomise çıkardı. Sırtı kaleye dönük olan Gomisin dönerek vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

İlk yarı 0-0lık eşitlikle sona erdi.

48inci dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aanholtun içeriye çevirdiği topa Gomisin kafa vuruşu üstten auta gitti.

60ıncı dakikada Boeyun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Babelin vuruşu savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlunun vuruşunda ise top kalecide kaldı.

64üncü dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında topla buluşan Kerem Aktürkoğlunun plase vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

69uncu dakikada Kayserispor öne geçti. Sol kanatta Thiamın ortasında ceza sahası içinde Cardosonun şutunda yere seken top kalecinin üzerinden ağlarla buluştu: 0-1.

74üncü dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Berkanın sert vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

75inci dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Aanholtun sol kanattan ortasında arka direkte Berkanın indirdiği topa altıpas önünde Nelsson kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

84üncü dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sol taraftan kullanılan korner vuruşunda ceza sahası içinde Mohamedin kafa vuruşunda yere de seken meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

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İLK 11'LER

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Kerem, Babel, Gomis

Kayserispor: Bilal, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Attamah, İbrahim, Cardoso, Ramazan, Bertolacci, Mustafa

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#Galatasaray#Kayserispor#Süper Lig

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