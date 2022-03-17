Galatasaray-Barcelona maÃ§Ä± Ã¶ncesi Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda dikkat Ã§eken analiz Torrent, Fatih Terim, Burak Elmas...

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda Galatasaray, NEF Stadyumu'nda Barcelona ile kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸacak.

Ã‡eyrek finalisti belirleyecek bu karÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesinde Ä°ngiliz basÄ±nÄ±ndan The Athletic'te Galatasaray ile ilgili detaylÄ± bir analiz yayÄ±mlandÄ±.

Ä°ÅŸte Nick Miller'Ä±n sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n bu sezonki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼, mali durumu, Burak Elmas-Fatih Terim iliÅŸkisi, Domenec Torrent'in geliÅŸi ve daha birÃ§ok konu hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± analiz;

Evi Ä°stanbul ÅŸehir merkezinin kuzeyinde yer alan Galatasaray tarihinin ihtiÅŸamÄ±ndan kaÃ§mak olanaksÄ±zdÄ±r. Nef Stadyumu'na baÄŸlanan metro istasyonundan Ã§Ä±karken tÃ¼nelde kulÃ¼bÃ¼n geÃ§miÅŸinden harika anlarÄ±n fotoÄŸraflarÄ± yer alÄ±yor. 2000 yÄ±lÄ±nda UEFA KupasÄ± finalinden, tÃ¼m zamanlarÄ±nen skorer ismi Metin Oktay, Graeme Souness'in FenerbahÃ§e'nin sahasÄ±na Galatasaray bayraÄŸÄ± dikmesinden anlar bulunuyor.

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40 YIL SONRA EN KÃ–TÃœSÃœ

Galatasaray, ligde lider Trabzonspor'un 32 puan gerisinde 11. sÄ±rada yer alÄ±yor ve kÃ¼me dÃ¼ÅŸme bÃ¶lgesine daha yakÄ±n konumda. Ancak bu da bir geliÅŸme. Ocak ayÄ±nÄ±n sonunda dÃ¼ÅŸme potasÄ±ndan yalnÄ±zca 3 puan uzaktaydÄ±lar. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar ÅŸu an kÃ¶tÃ¼ dÃ¶nemlerinden birini geÃ§iriyor. En son 40 yÄ±l Ã¶nce ligi 11. sÄ±rada bitirdiler. 1959'dan bu yana 22 ÅŸampiyonlukla en Ã§ok bu zaferi yaÅŸayan kulÃ¼p olan Galatasaray, 65 sezonun 51'inde ilk 3'e girmeyi baÅŸardÄ±lar.

BÄ°R EFSANENÄ°N AYRILIÅžI...

Bu tÃ¼rk durumlar Galatasaray'Ä±n baÅŸÄ±na gelmez. Ancak tecrÃ¼besiz yÃ¶netim, bir efsanenin ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ±, kulÃ¼bÃ¼n mali problemleri gibi faktÃ¶rlerin bir araya gelmesiyle bu durum ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bu sadece anlÄ±k deÄŸil, yeni bir normalin baÅŸlangÄ±cÄ± olabilir. YalnÄ±zca Galatasaray'Ä±n deÄŸil, Ä°stanbul'un diÄŸer devleri BeÅŸiktaÅŸ ve FenerbahÃ§e'nin de hakimiyeti sona erebilir.

YENÄ° BÄ°R BAÅžLANGIÃ‡

Ancak bu durum, yÃ¶netme ÅŸeklini deÄŸiÅŸtirmek ve Galatasaray'Ä± modern bir futbol kulÃ¼bÃ¼ne dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek iÃ§in de daha mantÄ±klÄ± bir dÃ¶nemin baÅŸlangÄ±cÄ± olabilir. Galatasaray'Ä±n bu sezon neden bu kadar kÃ¶tÃ¼ olduÄŸu konusunda konuÅŸtuÄŸunuz herhangi biri, size 'Pek Ã§ok neden var' diyecektir. GeÃ§en sezon ÅŸampiyonluÄŸu yalnÄ±zca 1 golle kaÃ§Ä±rdÄ±k ve sezon 1-2 hafta daha sÃ¼rseydi, muhtemelen form grafikleriyle ÅŸampiyon olacaklardÄ±. Ancak bu mutfak tavanÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kmesi gibi oldu Ã§Ã¼nkÃ¼ banyodaki sÄ±zÄ±ntÄ±yÄ± dÃ¼zeltme zahmedine girilmedi.

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BEÅžÄ°KTAÅž'IN SALLANTISI

GeÃ§en sezon ÅŸampiyonluÄŸa Ã§ok yaklaÅŸÄ±lmasÄ±, kendi mÃ¼kemmelliklerinden Ã§ok ÅŸampiyon BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n sonlardaki sallantÄ±sÄ±ndan kaynaklantÄ±. Tottenham'dan kiralanan Gedson Fernandes, takÄ±mda katalizÃ¶r olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ancak yÃ¼ksek maliyeti sebebiyle bonservisi alÄ±namadÄ±.

MUSLERA SAKATLIÄžI VE MARCAO-KEREM KAVGASI

KulÃ¼bÃ¼n yÄ±ldÄ±zÄ± ve kaptanÄ± Fernando Muslera'nÄ±n, AralÄ±k ayÄ±ndaki sakatlÄ±ÄŸÄ± ciddi bir sorun oldu. Taraftarlar, hakem kararlarÄ±nÄ± iÅŸaret etse de savunma oyuncusu Marcao'nun bir maÃ§ sÄ±rasÄ±nda takÄ±m arkadaÅŸÄ± Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu'na yumruk atmasÄ± sebebiyle 6 maÃ§ ceza almasÄ±, gidiÅŸatÄ± olumsuz etkiledi.

YAÅžAYAN EFSANE: TERÄ°M

Bir de Fatih Terim etkisi var... 'Ä°mparator' sadece Galatasaray'a deÄŸil, TÃ¼rk futboluna damga vuran bir isim. Ligde 8 ÅŸampiyonluk ve bir TÃ¼rk kulÃ¼bÃ¼yle Avrupa kupasÄ± kazanan tek teknik adam olmaya devam ediyor. YaÅŸayan bir efsane...

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TÃ¼m bunlarÄ±, Terim'in Giresunspor'a kaybettikleri maÃ§Ä±n ardÄ±ndan gÃ¶revden alÄ±nmasÄ±na ve yerine Pep Guardiola'nÄ±n eski yardÄ±mcÄ± Torrent'in gÃ¶revden alÄ±nmasÄ±na engel olmadÄ±. KÃ¶tÃ¼ sonuÃ§lara raÄŸmen Terim'in gÃ¶revden alÄ±nmasÄ± sonrasÄ±nda krizler yaÅŸandÄ±. TaraftarlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu onun gitmesini istemedi. Hatta bazÄ± taraftarlar, stadyuma Terim maskeleri takarak geldi ve bazÄ±larÄ±na gÃ¼venlik gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan el konuldu. Galatasaray'Ä±n kaybettiÄŸi maÃ§larÄ±n son anlarÄ±nda da 'Ä°mparator Fatih Terim' tezahÃ¼ratlarÄ± yapÄ±ldÄ±.

BURAK ELMAS VE TERÄ°M BAÄžI

Taraftarlar, bu sÃ¼reÃ§te Terim'den Ã§ok Burak Elmas'Ä± suÃ§ladÄ±. Elmas, geÃ§tiÄŸimiz yaz 41 oy farkla baÅŸkan geÃ§ildi ve seÃ§im kampanyasÄ±nda verdiÄŸi sÃ¶zleri tutmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde bir algÄ± var. Elmas, kulÃ¼pte reformlar yapacaÄŸÄ±na dair sÃ¶zler verdi. Bu kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olarak biraz zaman alacak. Bu sebeple taraftarlar, bunun sonuÃ§larÄ±nÄ± henÃ¼z gÃ¶remedi. Ancak Elmas, Fatih Terim ile 3 yÄ±l birlikte olacaÄŸÄ± sÃ¶zÃ¼nÃ¼ de verdi. BaÅŸkan, Fatih Terim ile Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± vaak eden tek adaydÄ±. AyrÄ±ca Terim'in adÄ±nÄ± kullanmadan seÃ§ilemeyeceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde de algÄ± vardÄ±.

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Torrent'in Terim'in yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ± konuÅŸurken tecrÃ¼beli teknik adamÄ±n yerine gelmesi de bu duruma hiÃ§ yardÄ±mcÄ± olmadÄ±. Taraftarlar, sorunun Torrent deÄŸil, geliÅŸ sÃ¼reci olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde birleÅŸtiler.

TERÄ°ME Ä°LE SAVAÅžMIYOR

GeÃ§en sezonki iyi sonuÃ§lara raÄŸmen futbolun tatmin etmediÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yordu. TakÄ±mÄ±n uyumu ve kalitesi sorgulandÄ±. KulÃ¼pten bir kaynak, The Atletic'e 'TakÄ±m, Terim ile savaÅŸmÄ±yordu' ifadelerini kullandÄ±.

BURAK ELMAS Ä°Ã‡Ä°N TEHLÄ°KELÄ° DÃ–NEM

Mart ayÄ±nÄ±n sonunda yapÄ±lacak toplantÄ±da Burak Elmas koltuktan indirilebilir. Ancak bu da kulÃ¼p iÃ§erisinde yeni bir kaosa yol aÃ§abilir. Terim sÄ±k sÄ±k baÅŸkan olmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde teÅŸvik ediliyor. Ancak The Athletic, Terim'in teknik adamlÄ±k yapmak iÃ§in seÃ§enekleri deÄŸerlendirdiÄŸini biliyor.

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EN BÃœYÃœK SORUN: MALÄ° DURUM

Ancak Galatasaray'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± para. BorÃ§lar ciddi bir yÃ¼k. TÃ¼rkiye'deki tÃ¼m bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼pler aynÄ± sorunlarÄ± yaÅŸÄ±yor. Barcelona seviyelerinde olmasalar da kara ve bÃ¼yÃ¼k bir delik var. YaklaÅŸan yayÄ±n haklarÄ± anlaÅŸmasÄ± da ayrÄ± bir sorun. 2015 yÄ±lÄ±nda imzalanan mevcut anlaÅŸma, 450 milyon euro deÄŸerindeydi. Yeni ihale henÃ¼z imzalanmadÄ± ancak en yÃ¼ksek telifin 135 milyon euroya yakÄ±n olduÄŸuna inanÄ±lÄ±yor. Galatasaray'da Ã¼st dÃ¼zey bir isim, 'Durum daha da kÃ¶tÃ¼leÅŸecek' dedi. Finansal olarak kulÃ¼pteki tablo hiÃ§ hoÅŸ deÄŸil.

KAZANDIKLARINDAN FAZLA HARCIYORLAR

Peki Galatasaray bu duruma nasÄ±l geldi? YÄ±llardÄ±r Galatasaray ve diÄŸer bÃ¼yÃ¼k TÃ¼rk kulÃ¼pleri, kazandÄ±klarÄ±ndan daha fazla para harcÄ±yorlar. Bunun bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± da oyunculara harcanÄ±yor. Didier Drogba, Wesley Sneijder, Claudio Taffarel, Gheorghe Hagi, Popescu gibi isim Galatasaray'Ä±n yÄ±ldÄ±zlar kÃ¼rsÃ¼sÃ¼nde yer alÄ±rken Roberto Carlos, Mario Gomez, Samuel Eto'o, Guti ve daha birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ futbolcu, yÃ¼ksek Ã¼cretlerle TÃ¼rkiye'de oynadÄ±.

PARTÄ° ARTIK BÄ°TTÄ°

Parti artÄ±k gerÃ§ekten bitti. Mesut Ã–zil'in FenerbahÃ§e'ye geliÅŸi son nokta olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Babel'in de 2.5 milyon euroluk sÃ¶zleÅŸmesi, bu yaz bitiyor. BeÅŸiktaÅŸ'ta da bazÄ± yÃ¼ksek Ã¼cretli oyuncularla veda edilecek gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

FALCAO BARDAÄžI TAÅžIRAN SON DAMLAYDI

Radamel Falcao bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±ran son damlaydÄ±. 2019'da Galatasaray ile sahaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ilk maÃ§ta golle tanÄ±ÅŸan KolombiyalÄ± yÄ±ldÄ±z, sonrasÄ±nda iki boyunca Ã§eÅŸitli sakatlÄ±klar ve form durumu sebebiyle maÃ§larÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±. Bu sezonun baÅŸÄ±nda sÃ¶zleÅŸmesi feshedildi. KulÃ¼pteki Ã¶nemli bir isim. Falcao'nun 25 milyon euroya mal olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Yeni bir Ã§aÄŸÄ±n gerekliliÄŸinden ÅŸÃ¼phe duyan varsa, ona tek bir isim sÃ¶ylemelisiniz: Falcao

YAÅžAM BELÄ°RTÄ°LERÄ° AVRUPA'DA VAR

Sahadaki yaÅŸam belirtileri Avrupa'da ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Terim'in ligde Ã§aresiz olmalarÄ±na karÅŸÄ±n Avrupa Ligi'nde Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± grubu lider bitirmeleri ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± oldu. Camp Nou'da aldÄ±klarÄ± beraberlik ve sonrasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 2-1 yenmeleri de dikkat Ã§ekti. TakÄ±m eskisinden daha formda. Torrent geldiÄŸinde Ã§ifte antrenmanlar seanslarÄ± baÅŸlattÄ± ve rekabeti artÄ±rdÄ±.

BaÅŸkan Elmas, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde "Torrent ilk geldiÄŸinde takÄ±mdaki ortalama koÅŸu mesafesi 7-8 kilometreydi. Åžimdi 9-10 kilometreye ulaÅŸtÄ±. Daha fazla geliÅŸme olacak." dedi. Torrent ise "GeldiÄŸimde takÄ±m Ã§ok kÃ¶tÃ¼ durumdaydÄ±. YavaÅŸ yavaÅŸ bu durumdan Ã§Ä±kÄ±yoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Eski teknik direktÃ¶r ve ÅŸu an TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli yorumlarÄ±ndan biri olan Ã–nder Ã–zen, "PlanÄ±n ne olduÄŸunu ÅŸimdi anlayabiliyorum. Torrent'ten Ã¶ne Galatasaray'Ä± anlamÄ±yordum. Åžimdi biraz daha verimliler. Ancak Torrent'in iÅŸi Ã§ok Ã§ok zor." yorumunu yaptÄ±.

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TORRENT'E ZAMAN VERÄ°LECEK MÄ°?

Torrent'e, Terim'e sadÄ±k kalan taraftar kitlesi ve ÅŸÃ¼pheci medya mensuplarÄ± sebebiyle yeterli zaman verilip verilmeyeceÄŸi henÃ¼z belli deÄŸil. Bir yorumcu, "Torrent, Ã§ok sevdiÄŸiniz babanÄ±z Ã¶ldÃ¼kten hemen sonra annenizin evlendiÄŸi Ã¼vey baba gibidir. Ä°yi bir adam olabilir ama yine de ondan hoÅŸlanmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekersin"

YÃ¶netim, Torrent'e sÃ¼re verilmesi konusunda Ä±srar ediyor. Ã–nemli bir iism The Athletic'e Torrent'in uzun vadede takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda olmasÄ± gerektiÄŸini ve takÄ±mÄ±n oyun felsefesini deÄŸiÅŸtirmek istediklerini sÃ¶yledi.

Ã–nder Ã–zen, Torrent iÃ§in "Sadece futbolu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor ve konuÅŸuyor. Onunla Terim arasÄ±ndaki en bÃ¼yÃ¼k fark budur. Terim'e saygÄ± duyuyorum ama TÃ¼rk futbolunun yeni fikirlere ve yeni projelere, yeni futbol diline ihtiyacÄ± var. Torrent'te bunlarÄ±n hepsi var. Ancak taraftarlarÄ±n, yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerinin ve medyanÄ±n ona gÃ¼venip gÃ¼venmediÄŸinden emin deÄŸilim" ifadelerini kullandÄ±.

HÃ¼rriyet gazetesi muhabiri Banu Yelkovan ise "Taraftarlar ve medya, sizi tanÄ±mazlarsa size zaman tanÄ±r. Ama o zaman sizi diri diri yiyecektir" ÅŸeklinde yorum yaptÄ±.

EN AKILLICA HAREKET: CAMPOS

KÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce Pasquale Sensibile yeni sportif direktÃ¶r olarak atandÄ±. Ancak tartÄ±ÅŸmasÄ±z en akÄ±llÄ±ca hareket, Luis Campos'un danÄ±ÅŸmanlÄ±k gÃ¶revine getirilmesiydi. Campos, 2017'de Ligue 1'i kazanan ve Åžampiyonlar Ligi'nde Ã¶nemli iÅŸler yapan Monaco'nun kadrosunu kurmuÅŸ ve geÃ§en sezon Lille'in zirvede yer almasÄ±nda baÅŸrol oynamÄ±ÅŸtÄ±. Herkesi mutlu edecek genÃ§, satÄ±labilir oyuncular bulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bu sayede kulÃ¼bÃ¼n finansal olarak daha uygun hale getirmeye Ã§alÄ±ÅŸacaklar. Sadece Galatasaray2Ä±n deÄŸil deÄŸil, tÃ¼m bÃ¼yÃ¼k TÃ¼rk kulÃ¼pleri iÃ§in ideal iÅŸ modeli bu olacak.

LILLE, BENFICA VE AJAX MODELÄ°

Galatasaray, itibaÄ±nÄ± yeniden canlandÄ±rabileceÄŸi (Lille'deki Renato Sanches gibi) ve potansiyeli yÃ¼ksek genÃ§ oyunculara yÃ¶nelecek. Lille, Benfica ve hatta Ajax'Ä±n baÅŸka bir versiyonu olmamalarÄ± iÃ§in hiÃ§bir sebep yok.

SÃœREÃ‡ BAÅžLADI

O bahsedilen sÃ¼reÃ§ geÃ§en yaz baÅŸladÄ±. Babel ve Feghouli gibi yÃ¼ksek Ã¼cretli oyuncularÄ±n anlaÅŸmalarÄ± bitiyor. Bu oyuncularla yollar ayrÄ±lacak. GeÃ§en yaz 7 transfer yaptÄ±lar ve Patrick van Aanholt dÄ±ÅŸÄ±nda tamamÄ± 24 yaÅŸÄ±ndan daha genÃ§ti. Benfica'nÄ±n talepleri fazla olunca Gedson Fernandes'ten vazgeÃ§tiler. Galatasaray'Ä±n Lille orta saha oyuncusu Xeka ile pazalÄ±k halinde olduÄŸu basÄ±na yansÄ±dÄ±. Portekizli orta saha oyuncusu CSKA Moskova ile anlaÅŸmaya varmÄ±ÅŸtÄ± ancak savaÅŸ sebebiyle anlaÅŸma iptal oldu.

GALATASARAY Ã–N SAFLARDA YER ALIYOR

TÃ¼rk futbolu deÄŸiÅŸiyor ve Galatasaray bu deÄŸiÅŸim Ã¶n saflarÄ±nda yer alÄ±yor. ArtÄ±k TÃ¼rkiye, emeklilik yuvasÄ± olmayacak. Bu uzun ve popÃ¼ler olmayan ama doÄŸru bir yol. Belki birgÃ¼n stadyumun dÄ±ÅŸÄ±ndaki duvara eklenecek yeni fotoÄŸraflar ortaya Ã§Ä±kar.