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Galatasaray taraftarı Barcelona'yı uyutmadı! Kaldıkları otelin önünde...

#Galatasaray#Barcelona#Barcelona Otel

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda bu akşam Galatasaray ile karşılaşacak olan Barcelona, geceyi geçirdiği otelde rahat uyuyamadı. Galatasaraylı taraftarlar gece saatlerinde otelin önünde havai fişek patlatıp marşlar söyledi.

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasarau, İspanyol devi Barcelona ile bu akşam çeyrek finale çıkma maçında karşı karşıya gelecek.

Camp Nou'da 0-0 biten ilk maçın ardından rövanş için dün öğleden sonra İstanbul'a gelen Barcelona takımı, konakladığı otelde geceyi rahat geçiremedi.

Gece saatlerinde Dolmabahçe'de bulunan otelin önüne giden Galatasaraylı taraftarlar, havai fişekler patlattı ve Barcelona aleyhinde tezahüratlar yaptı.

50 bin kişilik cehennem Barça'yı bekliyor

Galatasaray bu akşam dolu tribünler önünde Barcelona'yı konuk edecek. Pazartesi günü oynadığı Beşiktaş derbisinde Barça maçının provasını yapan Sarı- Kırmızılılar yaklaşık 45 bin taraftarı önünde mücadele etmişti. Bu akşam NEF Stadı full çekecek.

52 bin 223 kapasiteli statta güvenlik önlemleri nedeniyle boş bırakılan alanlar dışındaki tüm koltuklar satışa çıkarıldığı anda tükendi. Taraftarlar Sarı-Kırmızılılar'ın çeyrek finale çıkışına tanıklık etmek için akın ettikleri mücadelede gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Tribünlerde 50 bini aşkın seyircinin olması bekleniyor.

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#Galatasaray#Barcelona#Barcelona Otel

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