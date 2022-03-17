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Barcelona Başkanı Joan Laporta Galatasaray Lisesi'ni ziyaret etti

#Galatasaray#Barcelona#Laporta
Barcelona Başkanı Joan Laporta Galatasaray Lisesini ziyaret etti

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Galatasaray maçı öncesinde Burak Elmas ile birlikte Galatasaray Lisesi'ni ziyaret etti.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda bu akşam oynanacak Galatasaray - Barcelona maçı öncesi İspanyol ekibinin başkanı Joan Laporta, Galatasaray başkanı Burak Elmas ile birlikte Galatasaray Lisesi'ni ziyaret etti.

Burak Elmas ve Galatasaray Lisesi Müdürü Murat Develioğlu ile birlikte liseyi gezen Laporta'ya Galatasaray Spor Kulübü'nün kurulduğu sınıf, kütüphane ve konferans salonu gösterildi. Laporta, öğrencilerle kısa süreli sohbetler edip fotoğraf çektirdi.

Laporta'nın ziyaretiyle ilgili konuşan Burak Elmas; Barselona'da konuşurken kendisine Galatasaray'ın tarihini anlatmıştık. O da lisemizi ziyaret etmek istedi. Kulübümüzün tarihini anlattık." sözlerini kullandı.

Laporta ise; Çok güzel bir mekan. Tarihi bir eğitim kurumundayız. Barselona'dayken Burak başkan bizim mottomuzu kullanıp 'Galatasaray bir kulüpten daha öte' demişti ve lise ile bağlarını anlatmıştı. Ben de gelip bu muhteşem mekanı görmek ve tarihini öğrenmek istedim. 15. yüzyıldan gelen bu eğitim kurumunu gördüm, kulüple bağlarını öğrendim. Galatasaray'ın bu okulda nasıl kurulduğunu öğrendim. Duygusal anlar yaşıyorum." dedi.

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Burak Elmas ve lise müdürü Murat Develioğlu, Laporta'ya plaket hediye ederken Laporta da Burak Elmas'a plaket verdi.

Laporta ve Burak Elmas, daha sonra Galatasaray Lisesi'nin karşısında bulunan Galatasaray Müzesi'ne geçti. İki başkan, müğze turunun ardından Galatasaray Lisesi ve Boğaz manzarası eşliğinde Türk kahveci içti.

Barcelona Başkanı Joan Laporta Galatasaray Lisesini ziyaret etti

Barcelona Başkanı Joan Laporta Galatasaray Lisesini ziyaret etti

Barcelona Başkanı Joan Laporta Galatasaray Lisesini ziyaret etti

Barcelona Başkanı Joan Laporta Galatasaray Lisesini ziyaret etti

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#Galatasaray#Barcelona#Laporta

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