Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Yunus Akgün'den Galatasaray-Barcelona maçı yorumu ve Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

#Galatasaray#Barcelona#Yunus Akgün
Yunus Akgünden Galatasaray-Barcelona maçı yorumu ve Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Galatasaray'da olan Yunus Akgün, önemli açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın sezon başında Adana Demirspor'a kiraladığı genç yıldız Yunus Akgün, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Yunus Akgün'ün sözleri;

Galatasaray'da büyüdüğüm için şu an oradaki havayı tahmin ediyorum. Orada taraftarımızın desteğiyle gerçekten Barcelona'yı eleyeceğimizi düşünüyorum. Tüm kalbimiz Galatasaray ile. Süper gidiyorlar Avrupa'da. İnşallah Barcelona'yı eleyerek çeyrek finale çıkarlar.

KEREM'İ TAKDİR EDİYORUM

Tabii ki aklımdan geçiriyorum orada olsaydım diye. Orada oynamak herkesin hayali. Kerem'i de çok taktir ediyorum. Müthiş bir performans sergiliyor gurur duyuyoruz onunla.

BALOTELLI YORUMU

Buraya gelmeden önce onu herkes artist sanıyordu. Ama öyle değil bence müthiş bir karakter, bize çok yardımcı oluyor. Çok önemli bir oyuncu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Barcelona Başkanı Joan Laporta Galatasaray Lisesini ziyaret ettiBarcelona Başkanı Joan Laporta Galatasaray Lisesi'ni ziyaret ettiHaberi Görüntüle

HAYALİM MİLLİ TAKIM

Benim en büyük hayalim Milli Takım'da oynamak. Çok istiyorum, inşallah hayalimi gerçekleştiririm. Milli Takım'daki oyuncuların yaş ortalaması küçük, o yüzden uzun yıllar başarılı olacağımıza inanıyorum. İnşallah gençlerimize daha çok şans verilir.

G.SARAY'DA KUPALAR KAZANMAK İSTİYORM

Galatasaray ile sözleşmeme 2024'e kadar. Ben buradan Galatasaray'a dönüp kupalar kazanmak istiyorum, ardından Avrupa'da başarılara imza atmak istiyorum.

BİRLİKTE OYNAMAK GÜZEL OLUR

Taraftarımızdan çok mesaj geliyor 'Solda Kerem, sağda sen' diye. Kerem çok yakın arkadaşım onunla oynamak çok güzel olur. Zevk verebiliriz bence. Daha erken saat, birazdan Kerem'e yazmayı düşünüyorum. İlk maç öncesi konuşmuştuk uğurlu geldi, bu seferde inşallah bir tane gol sıkıştırır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Barcelona#Yunus Akgün

BAKMADAN GEÇME!

Rus hackerlar devrede Zelenskinin sahte Teslim olun mesajı ortalığı karıştırdı

Rus hacker'lar devrede! Zelenski'nin sahte 'Teslim olun' mesajı ortalığı karıştırdı

#Ukrayna
Çanakkale Boğazına 1915 mührü Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euroluk katkı

Çanakkale Boğazı'na '1915' mührü! Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euro'luk katkı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobilde neler oluyor

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobil'de neler oluyor?

#Çernobil Nükleer Enerji Santrali

BAKMADAN GEÇME!

Rus hackerlar devrede Zelenskinin sahte Teslim olun mesajı ortalığı karıştırdı

Rus hacker'lar devrede! Zelenski'nin sahte 'Teslim olun' mesajı ortalığı karıştırdı

#Ukrayna
Çanakkale Boğazına 1915 mührü Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euroluk katkı

Çanakkale Boğazı'na '1915' mührü! Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euro'luk katkı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobilde neler oluyor

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobil'de neler oluyor?

#Çernobil Nükleer Enerji Santrali