Yunus Akgün'den Galatasaray-Barcelona maçı yorumu ve Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

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Galatasaray'ın sezon başında Adana Demirspor'a kiraladığı genç yıldız Yunus Akgün, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Yunus Akgün'ün sözleri;

Galatasaray'da büyüdüğüm için şu an oradaki havayı tahmin ediyorum. Orada taraftarımızın desteğiyle gerçekten Barcelona'yı eleyeceğimizi düşünüyorum. Tüm kalbimiz Galatasaray ile. Süper gidiyorlar Avrupa'da. İnşallah Barcelona'yı eleyerek çeyrek finale çıkarlar.

KEREM'İ TAKDİR EDİYORUM

Tabii ki aklımdan geçiriyorum orada olsaydım diye. Orada oynamak herkesin hayali. Kerem'i de çok taktir ediyorum. Müthiş bir performans sergiliyor gurur duyuyoruz onunla.

BALOTELLI YORUMU

Buraya gelmeden önce onu herkes artist sanıyordu. Ama öyle değil bence müthiş bir karakter, bize çok yardımcı oluyor. Çok önemli bir oyuncu.

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HAYALİM MİLLİ TAKIM

Benim en büyük hayalim Milli Takım'da oynamak. Çok istiyorum, inşallah hayalimi gerçekleştiririm. Milli Takım'daki oyuncuların yaş ortalaması küçük, o yüzden uzun yıllar başarılı olacağımıza inanıyorum. İnşallah gençlerimize daha çok şans verilir.

G.SARAY'DA KUPALAR KAZANMAK İSTİYORM

Galatasaray ile sözleşmeme 2024'e kadar. Ben buradan Galatasaray'a dönüp kupalar kazanmak istiyorum, ardından Avrupa'da başarılara imza atmak istiyorum.

BİRLİKTE OYNAMAK GÜZEL OLUR

Taraftarımızdan çok mesaj geliyor 'Solda Kerem, sağda sen' diye. Kerem çok yakın arkadaşım onunla oynamak çok güzel olur. Zevk verebiliriz bence. Daha erken saat, birazdan Kerem'e yazmayı düşünüyorum. İlk maç öncesi konuşmuştuk uğurlu geldi, bu seferde inşallah bir tane gol sıkıştırır.