Galatasaray - Barcelona maçı İspanya ve dünya basınında geniş yankı buldu! 'Türk cehennemi' başlıkları ve Inaki Pena iddiası...

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Avrupa'daki tek temsilcimiz Galatasaray, Camp Nou'daki golsüz berabere biten maçın rövanşında Nef Stadyumu'nda Barcelona'ya 2-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ, BARCELONA GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmada dakikalar 28'i gösterirken Galatasaray Marcao'nun golüyle 1-0 öne geçerken, Barcelona bu gole 37. dakikada Pedri ile cevap verdi ve ilk yarı bu skorla bitti.

İkinci yarıda ise 49. dakikada Aubameyang Barcelona'yı 2-1 öne geçirirken, gol öncesinde yaşananlar maçta adeta bir kırılma noktası oldu.

10 KİŞİYKEN GOLÜ YEDİK

Maçın 48. dakikasında Galatasaray'da Patrick Van Aanholt, Sergino Dest ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve sağlık görevlileri sahaya girdi. Tedavisi yapılan Van Aanholt saha kenarına alındı ve oyuna girmek için hakemin işaretini bekledi.

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Bu sırada gelişen Barcelona atağında Inaki Pena kalesine gelen iki şutta gole izin vermedi ancak Aubameyang'ın vuruşu ağlara gitti ve konuk ekip galibiyet golünü atmış oldu.

İLKLER YAŞANDI

Galatasaray'ın Pedri'den 37. dakikada yediği gol, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde bir maçın ilk yarısında yediği ilk gol oldu.

Aubameyang'ın golünü kalesinde gören sarı-kırmızılılar ayrıca bu sezon Avrupa kupalarında grup aşamasından bu yana ilk kez bir maçta geriye düştü.

İSPANYA VE DÜNYADA MANŞETLER

Barcelona'nın geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı eleyerek adını çeyrek finale yazdırması, başta İspanya olmak üzere dünya basınında geniş yankı buldu.

İşte dünyanın ünlü basın kuruluşlarının maçla ilgili başlık ve haber detayları...

Sport (İspanya): Pedri cehennemi ateşe verdi

La Vanguardia (İspanya): Barça Pedri'nin büyüsüyle Galatasaray'ı alt etti

El Pais (İspanya): Pedri İstanbul'u susturdu. Messi kılığına giren Pedri, sıkıntıya düşen Barça'yı kurtardı.

Mundo Deportivo (İspanya): Pedri'nin büyülü golü ve Aubameyang Barça'ya Türk cehenneminde zaferi getirdi

As: (İspanya): Barça, El Clasico öncesi geri döndü

El Confidencial (İspanya): Barça zorlandı ama Türkiye'ye hayatta kalarak çeyrek finale çıktı

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Monesport (Katalan - İspanya): Türk cehennemi Xavi'nin Barcelona'sını korkutmadı.

Naciodigital (Katalan - İspanya): Pedri, Barça'yı çeyrek finale taşıdı.

Haberde Jordi Alba'nın Galatasaraylı taraftarlarla yaşadığı gerginliğe de yer verildi.

El Nacional ((Katalan - İspanya): Galatasaray karşısında Barça'nın gözü korkmadı.

La Gazzetta dello Sport (İtalya): Pedri ve Aubameyang Barcelona'yı taşıdı, Galatasaray elendi

Corriere dello Sport (İtalya): Xavi Galatasaray'ı eledi, Barcelona çeyrek finalde

L'Equipe (Fransa): İlk maçta sessiz kalan Barcelona, Galatasaray'ı evinde yenerek çeyrek finale çıktı. Galatasaray müthiş atmosfere rağmen sakin kalmayı başaran Barcelona'nın önüne geçemedi

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Globo Esporte (Brezilya): Marcao perdeyi açtı, Pedri ve Aubameyang Barcelona'nın zaferini ilan etti

Aftonbladet (İsveç): Barcelona neredeyse elenecekken çeyrek finale yükseldi.

Kicker (Almanya): Pedri'nin dahice golü Barcelona'nın dönüm noktası oldu. Barça, İstanbul kazanında kazandı.

"GALATASARAY PENA'NIN BONSERVİSİNİ SORACAK"

Galatasaray - Barcelona maçını sayfalarına "Pedri cehennemi ateşe verdi" başlığıyla taşıyan Sport, Galatasaray'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Inaki Pena için Katalan deviyle bonservis pazarlığı yapacağını iddia etti. Haberde Pena'nın önceliğinin ise Barcelona'ya dönmek olduğu vurgulandı.