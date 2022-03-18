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Galatasaray'ın Barcelona ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesi zaman zaman gergin anlara sahne olurken, maçın son anlarında tansiyon iyice yükseldi. Gerginlik sonrası Jordi Alba'nın hakemi tehdit etmesi ise en dikkat çeken nokta oldu.

Mücadelede ilk gerginlik, Gerard Pique'nin oyundan çıktığı esnada yaşandı. 81. dakikada yerini Clement Lenglet'ye bırakan tecrübeli stoper, oyundan çıkmak için ilk önce yedek kulübesinin bulunduğu yere doğru yöneldi. Pique, hakem Daniele Orsato'nun uyarısı sonrası en yakın yerden oyundan çıktı.

PIQUE'NİN YAVAŞ ADIMLARI TEPKİ ÇEKTİ

Oyundan çıktıktan sonra yavaş adımlarla kulübeye giden Pique, yol boyunca tribünden atılan maddeleri hakeme gösterdi. Pique'nin bu hareketi Galatasaray taraftarlarının tepkisini topladı.

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ESAS GERGİNLİK ALBA YÜZÜNDEN!

Bu gerginlikten 5 dakika sonra ise sahneye Jordi Alba çıktı. İspanyol sol bekin taç atışı kullanacağı esnada ağır hareket etmesine sinirlenen Galatasaray taraftarı hem protestoyla tepki gösterdi hem de sahaya yabancı maddeler attı.

TOPU TRİBÜNE FIRLATINCA...

Tribünlerin bu tepkisine sinirlenen Alba, bu olay üzerine tribüne top fırlattı. Alba'nın hareketi sonrası tribündeki gerginlikler arttı. Tecrübeli futbolcunun bu hareketine Galatasaraylı futbolcular da tepki gösterdi ve iki takım arasındaki tansiyon yükseldi.

'OYNAMAM' DİYEREK HAKEMİ TEHDİT ETTİ!

Jordi Alba, bu olay üzerine maçın İtalyan hakemi Daniele Orsato'ya giderek 'Sahaya bir madde daha atılırsa oynamam! Sahadan çıkarım' ifadelerini kullandı. Orsato ise Alba'yı dinledikten sonra tepki vermedi ve oyunun bir an önce başlamasını istedi.

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3 dakikayı aşan gerilim üzerine Barcelona taç atışını sonunda kullandı ve Alba da oynamaya devam etti. Tercübeli sol bek, yaşananların ardından sarı kartla cezalandırıldı.

SPOR YAZARLARI NELER DEDİ?

Hürriyet Gazetesi yazarları Güntekin Onay ve Uğur Meleke, tüm yaşananların ve mücadelenin röntgenini çekti.

GÜNTEKİN ONAY: BARCELONA'NIN KALİTESİYLE BAŞ EDEMEDİ

G.Saray, ilk yarıda 50 bin taraftarının müthiş desteği ile çok üst düzey bir karakter ortaya koydu. 2 pozisyon dışında Barcelona’ya istediği şansları vermedi ve bir korner sonrasında da Marcao ile golü bulmayı başardı. Öne geçmek temsilcimiz için çok değerliydi ama ondan daha önemlisi skoru korumak idi. Ne yazık ki disiplinli ve organize savunmaya rağmen Pedri’nin golüne engel olamadık.

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TEKNiK KAPASiTESi YÜKSEK

Barcelona, teknik kalitesi çok yüksek bir takım ama ezeli rakipleri Real Madrid ve Atletico Madrid ile kıyaslayınca güçlü bir oyun karakteri ortaya koyamıyorlar. Kırılgan bir yapıları var. Agresif oyun ile Galatasaray, Barcelona’yı bozmayı başardı. Kabul etmek gerekir ki arada ciddi bir kalite farkı var üstün mücadele gücüyle bu eşleşmede 135 dakikayı tur şansını eşit olarak geçmeyi başardı Galatasaray. Bu takdir edilecek bir durum. Dün 11’de yer alan tüm futbolcular yüreğini, enerjisini her şeylerini ortaya koydu.

SAVUNMAYA GÖMÜLMENiN CEZASI

İkinci yarının başında sahada 10 kişiyken yenilen golde aşırı derecede savunmaya gömülmenin acısını çektik. Böylesine güçlü bir rakip karşısında kabul etmek gerekir ki topu mümkün olduğu kadar kalenizden uzak tutmak zorundasınız. Rakip yarı sahada hiç top tutamayınca Barcelona ciddi bir atak devamlılığı sağladı. Eksiğimiz, topu yeterince rakip yarı sahasına taşıyamamak ve o alanda tutamamak idi.

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TEŞEKKÜRLER G.SARAY

İkinci devrenin tamamında kontrol Barcelona’da idi ve ne yazık ki bu durumu aşamadık. Gerçek şu ki Galatasaray tüm gücünü sahaya yansıtmasına rağmen Barcelona’nın kalitesiyle baş edemedi. İkinci yarının tamamında mahkûm bir oyun ortaya koyduk ve ne yazık ki bu durum kaçınılmaz idi. Her şeye rağmen G.Saray’a teşekkür etmemiz bir borç. Böylesine güçlü bir rakibe karşı büyük bir direnç ortaya koydukları için.

UĞUR MELEKE: AVRUPA İKLİMİNİN KARAKTER OYUNCUSU

İki gün önce Emirates’te Arsenal’ı yenerek 9 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı Liverpool. Basın toplantısında Klopp’a “Bu momentum sizi şampiyonluğa götürür mü” diye sordular. Klopp’un cevabı felsefiydi:

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“Momentum dediğiniz yeryüzünün en kırılgan çiçeği. Ölmesi için sadece üzerine bir kez basılması yeterli.”

9 DAKiKALIK HEYECAN

Dün 28’de sağdan gelen kornere Marcao uçarak kafayı vurduğunda o sözler geldi aklıma. Ve Pedri’nin golüne kadar, dokuz dakikalık büyük bir heyecan yaşadık doğrusu. Barcelona 2022’de olağanüstü bir momentum yakalamıştı gerçekten.

Ama Camp Nou’daki sessiz gecenin ardından dün 28’de golü yediklerinde gerçekten de o momentumlarının kırılganlaştığını gördük birkaç dakikalığına. O dakikalarda mavi formalıların öfkesi arttı, bireysel hatalar sıklaştı.

PEDRi SAHNEYE ÇIKTI

Xavi bile sanki moralsizdi birkaç dakikalığına kenarda. Ama 37’de uluslararası bir yıldız, 2020’lerin futboluna damga vuracak genç adam Pedri sahneye çıktı. Solo golünü attı. Ve o dakikada fişini çekti maçın.

BiR BOY BÜYÜK

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Barcelona’nın Avrupa Ligi’ne bir boy büyük olduğu ortada. Esas sahnelerinden, Devler Ligi’nden bir sezonluğuna uzaklaştılar, onda da Galatasaray’la eşleştiler.

Real Madrid, Bayern, Juventus, Liverpool, Manchester, Barcelona gibileri Avrupa futbol filminin başrolleri. Onları bu turlarda sahnenin dışına atmak çok zor.

Üstelik Barcelona, kulüp tarihinin en iyi Ocak transfer dönemini geçirdi, bu sayede 140 milyonluk Dembele’yle Memphis’i kulübede oturtabiliyor şu anda. Sizin oyunu değiştirmek için Halil’le Morutan’ı sokabildiğiniz ortamda, onların De Jong’la Braithwaite’e ihtiyaç bile duymamaları aradaki standart farkının özeti zaten.

Ancak Galatasaray’ı tebrik edelim, Barcelona’yı gerçekten çok zorladılar. Avrupa futbol filminin başrolü olmasa da karakter oyuncularından biri olduklarını tekrar hatırlattılar dünyaya.

BiR KAZANAN OLARAK XAVi

Xavi, tarihin en iyi kulüp-milli takımının, Barcelona İspanya’sının başrol oyuncusuydu. Bu sporun tarihinde 4 yıla EuRO 2008, Şampiyonlar Ligi 2009, Dünya Kupası 2010, Şampiyonlar Ligi 2011 ve EuRO 2012 kupalarını sığdırabilen başka bir örnek yok. O ve birkaç takım arkadaşı var sadece. Futbolculuğunda final oynamaya, kazanmaya o kadar alışkın ki, antrenörlüğünün de farklı olacağını hissedebiliyorsunuz.

iSTANBUL’A HANGi BARCELONA GELDi?

TorrenT iki gün önceki basın toplantısında, “Nasıl bir takımla oynadığımızı anlamak istiyorsanız Osasuna maçına bakın” demişti. Aslında La Liga’da Barcelona’nın Osasuna’yı 4-0 yenmesi büyük bir haber değeri taşımıyor diye düşünebilirsiniz ama bu Osasuna’nın şu anda çok iyi bir savunma takımı olduğuna dikkat çekmek istedi sanırım Torrent...

OSASUNA SON 4’TEYDi

Osasuna, La Liga’da şu ana kadar kalesinde yaratılan gol beklentisinde (xGA verisinde) son dört takım içinde. Bu sezon sadece Barcelona, Sevilla, Real Madrid ve Osasuna kalelerinde 30’un altında gol beklentisine izin vermişler. İşte defansif olarak o kadar başarılı bir Osasuna’ya 4 gol attı Barcelona... Tabii Barcelona’nın Xavi ile 2022 performansına baktığımızda daha da iyi görebiliriz büyük resmi:

EN FAZLA YÜZDE 43

2022’de oynadıkları 15 resmi maçta 90 dakikalık süreyi hiç mağlup kapamadılar. Bu 15 maçta yüzde 65’in altında topla oynadıkları sadece 2 müsabaka var (Atletico Madrid’e karşı %57 ve Sevilla’ya karşı %59’la oynamışlar). Yani 2022’de Barcelona’ya karşı topa yüzde 43’ten fazla sahip olan takım yok.

SENEYE ÇOK iŞ YAPAR

Bu süreçte Serie A ikincisi Napoli’ye, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalisti Atletico Madrid’e, Valencia ve Athletic Bilbao’ya dörder gol attılar. Belki bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde yoklar. Ama gelecek yıl Devler Ligi’nde iyi iş yapacak kalitede bir Barcelona bu.

GALATASARAY’IN SAKATLIK KARNESi

Dikkatinizi muhakkak çekmiştir: Galatasaray bir süredir çok yoğun maçlar oynuyor. Son dakikalara kadar savaşıyor, bazen geriden geliyor. Ama takımda eskisi kadar sakatlık yaşanmıyor. 11 günde Barcelona-Beşiktaş-Barcelona ve Antep deplasmanı. Ve sarı kırmızılılar neredeyse her maça tam kadro hazırlanıyor.