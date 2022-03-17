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Galatasaray maçı sonrası Barcelona'da Harry Potter göndermesi

#Barcelona#Galatasaray#Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı mağlup ederek son 8 takım arasına adını yazdıran Barcelona, maç sonunda Pedri üzerinden "Harry Potter" göndermesi yaptı.

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Nef Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray, Barcelona'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda ederken karşılaşmanın ardından Katalan ekibinden Harry Potter göndermesi geldi.

Müsabakanın ardından resmi hesabından paylaşımda bulunan Barcelona, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun Harry Potter sevincine atıfta bulundu.

Paylaşımda takımın ikinci golünü atan Pedri'ye yer veren Barça, gözlük ve Harry Potter görseliyle İspanyol futbolcunun sihir yaptığına dikkat çekti.

Barcelona bu paylaşımı ile attığı goller sonrası Harry Potter sevinci yapan Kerem Aktürkoğlu üzerinden sarı kırmızılara gönderme yaptı.

PEDRI'DEN ÖVGÜ

Karşılaşmada iyi bir oyun ortaya koyan ve futbolunu da bir golle süsleyen Pedri ise mücadelenin ardından Galatasaraylı taraftarları övdü.

Nef Stadı'nda inanılmaz bir atmosfer olduğunu belirten Pedri, "Daha önce bu kadar baskının olduğu bir stadyumda oynamadım. İnanılmazdı." sözleriyle sarı kırmızılı taraftarlara övgüde bulundu.

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#Barcelona#Galatasaray#Avrupa Ligi

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