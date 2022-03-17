Son Dakika: Galatasaray-Barcelona maçında kader anı! Sakatlık dönüşü oyuna giremedi, 10 kişi Galatasaray golü yedi...

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Galatasaray'ın Barcelona'yla karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında sarı-kırmızılıların yediği ikinci golde yaşananlar, mücadeleye damga vurmayı başardı.

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, takımının Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş ile oynadığı maçın ilk 11ine göre 4 değişikliğe gitti. İspanyol çalıştırıcı, Omar Elabdellaoui yerine Sacha Boey'e, Emre Kılınç yerine Ryan Babel'e, Sofiane Feghouli yerine Alexandru Cicaldau'ya ve Mostafa Mohamed yerine ise Bafetimbi Gomis'e ilk 11'de görev verdi.

FEGHOULI KADRODA YER ALMADI

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, Barcelona maçının kadrosunda yer almadı. Beşiktaş maçında sakatlığından dolayı devre arasında oyundan alınan Feghouli, sakatlığının tam olarak geçmemesi nedeniyle Barcelona maçının kadrosuna alınmadı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Torrent, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, "Feghouli’yi kas ağrısı nedeniyle Beşiktaş maçında oyundan almak zorunda kalmıştık. Onunla konuştuk ve bu maçta oynamamasının daha iyi olacağını söyledi. Dolayısıyla böyle karar verdik" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ, BARÇA GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmada dakikalar 28'i gösterirken Galatasaray Marcao'nun golüyle 1-0 öne geçerken, Barcelona bu gole 37. dakikada Pedri ile cevap verdi ve ilk yarı bu skorla bitti.

İkinci yarıda ise 49. dakikada Aubameyang Barcelona'yı 2-1 öne geçirirken, gol öncesinde yaşananlar maçta adeta bir kırılma noktası oldu.

VAN AANHOLT OYUNA GİREMEDEN GOL GELDİ...

Maçın 48. dakikasında Galatasaray'da Patrick van Aanholt, Sergino Dest ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve sağlık görevlileri sahaya girdi. Tedavisi yapılan Van Aanholt saha kenarına alındı ve oyuna girmek için hakemin işaretini bekledi.

Bu süreyi 10 kişi sürdürmek zorunda kalan Galatasaray, golü kalesinde gördü. Busquets'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top savunmadan sekti ve kaleci Pena ilk kurtarışını yaptı. Altıpas sol çaprazına açılan topu Pedri tamamlamak istedi ancak Inaki Pena tekrar gole izin vermedi. Sağ kale direğine doğru açılan topu savunma uzaklaştıramayınca Frenkie De Jong'un pası ile altıpas çizgisi gerisinde topla buluşan Pierre Aubameyang skoru 2-1'e getirdi.

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Van Aanholt'un tedaviden sonra oyuna giremediği ve kısa süreli 10 kişi oynayan Galatasaray, bu esnada golü yiyerek büyük hayal kırıklığı yaşadı.

AVRUPA'DA İLKLER YAŞANDI

Galatasaray'ın Pedri'den 37. dakikada yediği gol, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde bir maçın ilk yarısında yediği ilk gol oldu.

Aubameyang'ın golünü kalesinde gören sarı-kırmızılılar ayrıca Avrupa kupalarında grup aşamasından bu yana ilk kez bir maçta geriye düştü.