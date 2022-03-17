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Galatasaray - Barcelona maçında Marcao'dan çılgın sevinç! Korner bayrağını kırınca...

#Galatasaray#Barcelona#Avrupa Ligi
Galatasaray - Barcelona maçında Marcaodan çılgın sevinç Korner bayrağını kırınca...

Avrupa Ligi rövanş maçında Barcelona'ya attığı gol sonrası yaşadı sevinçte korner bayrağını kıran Marcao ile hakem Orsato arasındaki diyalog dikkat çekti.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona'yı konuk eden Galatasaray'da attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Marcao korner bayrağını kırdı.

Nef Stadı'nda oynanan maçın 28. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Marcao, Barçalı futbolcuların arasından harika bir kafa vuruşuyla sarı kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

Golün ardından büyük sevinç yaşayan Brezilyalı savunmacı, korner bayrağına tekme attı.

Marcao'nun tekmesiyle korner bayrağı kırılırken yenisi gelene kadar maç başlamadı.

Bu sırada korner bayrağını tamir etmeye çalışan Marcao'ya, İtalyan hakem Daniele Orsato sarı kart gösterdi.

Sarı kartın ardından Daniele Orsato ile kısa süreli bir konuşma gerçekleştiren Marcao'nun o anları dikkat çekti.

Korner bayrağının değişmesinin ardından maç kaldığı yerden devam etti.

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Galatasaray - Barcelona maçında Marcaodan çılgın sevinç Korner bayrağını kırınca...

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#Galatasaray#Barcelona#Avrupa Ligi

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