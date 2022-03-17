Galatasaray 1 - 2 Barcelona (Maç özeti ve goller)

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Nef Stadı'nda Barcelona'yı konuk etti.

0-0 biten ilk maçın ardından rövanşa da iyi başlayan ve golü bulan Galatasaray, üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

Marcao'nun 28. dakikada kaydettiği golle öne geçen Galatasaray, 37. dakikada Pedri'nin golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya Barcelona adeta golle başladı ve Aubameyang 49. dakikada Barcelona'yı 2-1 öne geçirdi.

Maçın kalan bölümünde iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve Barcelona sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini alan sarı-kırmızılılar turnuvaya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada van Aanholt’un uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Gomis’in ceza sahasında girip rakibini çalımladıktan sonra çektiği şutta meşin yuvarlağın kaleye gitmesini savunmada Jordi Alba son anda ayağını koyarak engelledi.

10. dakikada orta alandan defans arkasına atılan derinlemesine pasta topun sahibi olan De Jong’un ceza sahasına girer girmez kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden yaptığı vuruş kalenin solundan auta gitti.

28. dakikada Cicaldau’nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası civarına yapılan ortaya Marcao’nun gerilerden gelip altıpas önünde yaptığı kafa vuruşu filelere gitti. 1-0

37. dakikada ceza sahası çizgisinin hemen önünde topla buluşan Ferran Torres pasını bekletmeden ceza alanı içi sol tarafındaki Pedri’ye verdi. Bu oyuncunun Marcao ve Berkan’ı çalımladıktan sonra müsait pozisyondaki plase vuruşu ağlarla buluştu. 1-1

45+4. dakikada Adama Traore’nin sağ taraftan ceza alanına gönderdiği ortaya altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Aubameyang’ın kafa vuruşu üst direkten auta çıktı.

İKİNCİ YARI

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49. dakikada Busquets’in ceza sahası dışından sert vuruşu kaleci Pena’dan döndü. Dönen topu sol çaprazda önünde bulan Pedri’nin şutunda Pena yine başarılı oldu. Kaleci Pena’dan seken meşin yuvarlağı altıpas içi sağ tarafından De Jong, kafayla kale ağzına indirdi. Burada Aubameyang’in müsait pozisyondaki vuruşu ağlarla buluştu. 1-2

60. dakikada van Aanholt’un ceza alanı dışı sol çaprazı kaleye yaklaşık 20 metre mesafeden çektiği sert şut kalenin hemen üzerinden dışarı çıktı.

90+3. dakikada Jordi Alba’nın sol kanattan ceza sahasına girip ortaya çevirdiği topa Depay’ın gelişine vuruşu kalenin solundan auta gitti.



Stat: Nef

Hakemler: Daniele Orsato xx, Alessandro Giallatini xx, Fabiano Preti xx

Galatasaray: Inaki Pena xx, Sacha Boey xx, Victor Nelsson xx, Marcao xx, Patrick van Aanholt xx (Ömer Bayram dk. 85 ?), Berkan Kutlu xx, Taylan Antalyalı xx, Ryan Babel xx (Halil Dervişoğlu dk. 74 x), Alexandru Cicaldau xx (Olimpiu Morutan dk. 74 x), Kerem Aktürkoğlu xx, Bafetimbi Gomis xx (Mustafa Muhammed dk. 63 x)

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen xx, Sergino Dest xx (Ronald Araujo dk. 56 x), Eric Garcia xx, Gerard Pique xx (Clement Lenglet dk. 82 ?), Jordi Alba xx, Frankie De jong xx (Gavi dk. 68 x), Sergio Busquets xx, Pedri xx, Adama Traore xx (Ousmane Dembele dk. 46 xx), Ferran Torres xx, Pierre Aubameyang xx (Memphis Depay dk. 81 ?)

Goller: Marcao (dk. 28) (Galatasaray), Pedri (dk. 37), Pierre Aubameyang (dk. 49) (Barcelona)

Sarı kartlar: Sergio Busquets, Eric Garcia, Gavi, Jordi Alba (Barcelona), Marcao, Patrick van Aanholt, Ömer Bayram (Galatasaray)

MAÇTAN NOTLAR

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, Barcelona maçının kadrosunda yer almadı. Beşiktaş maçında sakatlığından dolayı devre arasında oyundan alınan Feghouli, sakatlığının tam olarak geçmemesi nedeniyle Barcelona maçının kadrosuna alınmadı. Galatasaray Teknik Direktörü Torrent, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, Feghouli’yi kas ağrısı nedeniyle Beşiktaş maçında oyundan almak zorunda kalmıştık. Onunla konuştuk ve bu maçta oynamamasının daha iyi olacağını söyledi. Dolayısıyla böyle karar verdik ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı takımda Feghouli yerine Rumen futbolcu Cicaldau ilk 11de yer aldı.



Öte yandan sakatlığı bulunan Arda Turan ile UEFA listesinde yer almayan Omar Elabdelloui de Feghouli'nin yanı sıra kadroda yer almayan diğer isimler oldu.



BARCELONADA 3 DEĞİŞİKLİK



Barcelona Teknik Direktörü Xavi, takımının İspanya La Ligada oynadığı ve 4-0lık galibiyetle ayrıldığı Osasuna müsabakasının ilk 11inde 3 değişiklik yaptı. Xavi; UEFA listesinde bulunmayan Daniel Alves yerine Deste, Gavi yerine Frenkie De Jong'a, Dembele yerine ise Traore'ye ilk 11de şans tanıdı.



Barcelona, Galatasaray deplasmanında sahaya şu ilk 11le çıktı: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Frenkie De Jong, Pedri, Torres, Traore, Aubameyang.

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DEV MAÇ KAPALI GİŞE



Galatasaray ile Barcelona arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşması kapalı gişe oynandı. 0-0lık ilk maçın rövanşında dev rakibini Ali Sami Yen Spor Kompleksinde konuk eden sarı-kırmızılı takımın taraftarları, tribünleri hınca hınç doldurdu. Biletler, satışa çıktıktan dakikalar sonra tükenmişti.



HAGI VE POPESCU TRİBÜNDE



Galatasaray ve Barcelona’da forma giymiş olan efsane futbolcular Hagi ve Popescu, Galatasaray - Barcelona karşılaşmasını tribünden takip etti. Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, daha önce formasını giydiği iki Avrupa takımının mücadelesini birlikte izledi.