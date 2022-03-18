Son Dakika: Galatasaray'da Marcao, Barcelona maçına damga vurdu! Napoli ve Newcastle United...

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Marcao, Barcelona'ya karşı ilk maçta Nelsson'la birlikte hatasız oynamış ve Nou Camp'tan Cim Bom'un golsüz beraberlikle çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu.

Dünkü mücadelede gözler başta Kerem Aktürkoğlu olmak üzere, Aslan'ın hücumcularının üzerindeydi. Ancak Sarı-Kırmızılılar'da karşılaşmaya damga vuran isim Marcao oldu.

Sambacı, bu sezonki en iyi performansını Barcalona'ya karşı sergiledi. İspanyol devinin baskı kurduğu dakikalarda hatasız oynayan yıldız stoper, çok kritik müdahaleler yaptı. Marcao, savunmaki kusursuza yakın performansıyla yetinmedi. 28. dakikada kafayla harika bir gol atıp Galatasaray 'ı öne geçirerek hepimizi umutlandırdı.

Büyük üzüntü yaşadı

Brezilyalı yıldız, 90 dakika görev yaptığı mücadelede 11 ikili mücadelenin 7'sini kazandı, 5 atak uzaklaştırıp, 2 top kaptı. Ancak Marcao'nun bu harika performansı, tur için yeterli olmadı.

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Galatasaray formasıyla ikinci golünü yine bir Avrupa kupası maçında atan Marcao (Barcelona & Rangers), sarı-kırmızılı ekibin bu sezon Avrupa Ligi’nde duran toptan bulduğu ilk golü kaydetmiş oldu.

"Konsantre olamadık"

Marco maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Konsantrasyonumuzu maç boyunca gösteremedik. Takım olarak çalışmaya devam edeceğiz. Barcelona'ya gol attığım için çok mutluyum. Keşke tur için yeterli olsaydı" dedi.

Avrupalı yetkililer akın etti

Fanatik'in haberine göre; Yaklaşık 123 ülkeden canlı olarak yayınlanan ve tüm dünyanın gözünün çevrildiği Ali Sami Yen Nef Stadı’ndaki mücadeleye Avrupalı kulüplerin oyuncu izleme ekibinin yetkilileri adeta akın etti.

Fransa’dan Lyon, Marsilya, Bordeaux, St.Etienne ve Lille, İspanya’dan Atletico Madrid, İtalya’dan Milan ve Napoli, İngiltere’den Newcastle, Almanya’dan Dortmund gibi Avrupa’nın önde gelen takımlarının gözlemcileri, tribündeki yerlerini aldı.

Cheyrou yine kaçırmamış

Lyon, Marsilya ve Lille ile Atletico Madrid’in Kerem’i, Marsilya, Bordeaux ve St.Etienne’in Mostafa Mohamed’i, Milan’ın Victor Nelsson’u, Napoli ve Newcastle’ın Marcao’yu, Dortmund’un da Berkan’ı izlediği bildirildi. Galatasaray - Beşiktaş derbisinde yer alan Lyon’un baş gözlemcisi Bruno Cheyrou’nun da statta olduğu bildirildi.