Galatasaray - Bandırmaspor maçında ilginç anlar! İlk penaltıyı taş-kağıt makas belirledi, ikincide anlaşmazlık çıktı

Haberin Devamı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında evinde 1’inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor’u ağırlarken birçok golün atıldığı maçta ilginç anlar yaşandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 24’üncü haftasında oynanan Samsunspor karşılaşmasının ilk 11’ine göre Bandırmaspor mücadelesinde 8 değişikliğe gitti. Okan Buruk, Samsunspor maçında oynayan; Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürlkoğlu ve Icardi’nin yerine Bandırmaspor mücadelesinde; Günay Güvenç, Kazımcan Karataş, Ndombele, Eyüp Aydın, Tete, Halil Dervişoğlu, Zaha ve Vinicius’a görev verdi.

Mücadelede kaleyi Günay Güvenç’e emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Barış Alper Yılmaz, Sanchez, Berkan Kutlu ve Kazımcan Karataş’tan oluşturdu. Orta sahada Ndombele ve Eyüp Aydın’a görev veren Buruk, hücum hattının sağ kanadında Tete, ortada Halil Dervişoğlu ve sol kanatta ise Zaha’yı sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, en ileri uçta ise yeni transfer Vinicius’a görev verdi.

Galatasaray, Bandırmaspor karşısına şu 11 ile çıktı:

“Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz, Sanchez, Berkan Kutlu, Kazımcan Karataş, Ndombele, Eyüp Aydın, Tete, Halil Dervişoğlu, Zaha, Vinicius.”

Haberin Devamı

SARI KIRMIZILARDA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor karşısına 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Hakim Ziyech, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisine devam edilen Sergio Oliveira ile Fildişi Sahili adına Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Serge Aurier, Bandırmaspor karşılaşmasında forma giyemeyen isimler oldu.

YENİ TRANSFER CARLOS VINICIUS 11’DE

Galatasaray’ın ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’dan sezon sonuna kadar kiraladığı Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor mücadelesiyle birlikte parçalı formayı ilk kez giyen 28 yaşındaki Brezilyalı, Galatasaray taraftarı önünde ilk 11’de yer aldı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa kadroları güncellendi Haberi görüntüle

BERKAN KUTLU STOPERDE

Sezon başında fazla forma şansı bulamaması sebebiyle Genoa’ya kiralanan fakat devre arasında da teknik direktör Okan Buruk’un kararıyla takıma geri çağırılan 26 yaşındaki orta saha, Bandırmaspor maçında stoper mevkisinde görev aldı. Bu sezon hem orta sahada hem de sol bekte görev yapan milli oyuncu, kariyerinde de ilk kez stoperde bir maça çıktı.

HÜSEYİN EROĞLU’NDAN 4 DEĞİŞİKLİK

Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 1’inci Lig’in 21’inci haftasında oynanan Sakaryaspor maçının 11’ine göre Galatasaray karşısında 4 değişikliğe gitti. Sakaryaspor karşılaşmasında oynayan; Mücahit Albayrak, Emirhan Aydoğan, Soukou ve Marc Jozefzoon’un yerine Galatasaray mücadelesinde; Mexer, Emre Batuhan Adıgüzel, Mehmet Özcan ve Doğan Can Davas’ı sahaya sürdü.

Haberin Devamı

6 ŞUBAT DEPREMİ UNUTULMADI

Galatasaray - Bandırmaspor arasında oynanan Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında sarı-kırmızılı ekip, maç önü ısınmasına ‘6 Şubat’ı unutmadık, unutmayacağız’ yazılı tişörtler ile çıktı. Karşılaşma öncesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilde yıkıcı etkiler gösteren depremlerin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunulurken, iki takım oyuncuları da sahaya '6 Şubat’ı unutmadık, unutmayacağız' pankartı ile geldi.

DAVİNSON SANCHEZ BU SEZONKİ 2. GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray’ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Bandırmaspor maçında attığı golle bu sezonki 2. gol sevincini yaşadı.

Haberin Devamı

Sarı-kırmızılıların ilk golünü defans oyuncusu Davinson Sanchez kaydetti. Mücadelenin 27. dakikasında Eyüp Aydın’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Sanchez kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

27 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 2. golünü attı. Kolombiyalı stoper daha önce ligdeki Antalyaspor maçında gol sevinci yaşamıştı.

Mücadeleye 11’de başlayan Davinson Sanchez 61. dakikada yerini Victor Nelsson’a bıraktı.

İLK PENALTIDA TAŞ-KAĞIT-MAKAS

Galatasaray, Bandırmaspor karşısında erken goller bulurken kazanılan ilk penaltıda ilginç anlar yaşandı.

Galatasaray, VAR incelemesi sonrası 33. dakikada penaltı kazandı. Bu penaltı için Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Tete, taş-kağıt-makas oynadı.

Haberin Devamı

Oyunda kazanan Halil Dervişoğlu olurken 36. dakikada penaltıyı da gole çevirdi ve takımını 2-0 öne geçirdi.

HALİL DERVİŞOĞLU 4. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu, Bandırmaspor maçında penaltıdan attığı golle bu sezonki gol sayısını 4’e çıkardı.

Sarı-kırmızılıların 2. golünü Halil Dervişoğlu attı. Müsabakanın 36. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Halil meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı. Penaltı atılmadan önce Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Tete arasında taş-kağıt-makas oynadı ve oyunu Halil kazanınca penaltıyı o kullandı.

24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol 4. golünü kaydetti. Halil bu gollerin 2’sini Türkiye Kupası’nda 2’sini de UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde attı.

Maça 11’de başlayan Halil Dervişoğlu, 90 dakikada oynadı.

PENALTI ANLAŞMAZLIĞI

Müsabakanın 40. dakikasında Galatasaray bir penaltı atışı daha kazanırken Barış Alper ile Tete arasında anlaşmazlık yaşandı.

Teknik Direktör Okan Buruk penaltı atışını Barış Alper Yılmaz'ın kullanmasını isterken Tete takım arkadaşına topu vermedi.

Barış Alper, Tete'den topu almak isterken Brezilyalı oyuncunun topu vermemesi sonrası araya Zaha girdi.

İkiliyle bir şeyler konuşan Zaha, daha sonra Barış Alper'i penaltı noktasından uzaklaştırdı.

Kaleci Güney Güvenç ve Sanchez de Barış Alper'in yanına giderek oyuncuyu sakinleştirdi.

Öte yandan Barış Alper'in gol sonrası Tete'yi tebrik ettiği anlar maç yayınına yansıdı.

TETE GOL SAYISINI 3’E ÇIKARDI

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Tete, Bandırmaspor karşılaşmasında penaltıdan kaydettiği golle bu sezonki 3. golünü attı.

Galatasaray evinde Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Brezilyalı futbolcu attı. Mücadelenin 40. dakikasındaki penaltıyı kullanan Tete meşin yuvarlağı ağlara gönderirken, skoru da 3-0’a getirdi.

23 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı. Brezilyalı futbolcu gollerin 2’sini Türkiye Kupası’nda, 1’ini de UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında attı.

Müsabakaya 11’de başlayan Tete, 90 dakika sahada kaldı.

CARLOS VİNİCİUS İLK MAÇINDA GOL ATTI

Galatasaray'ın yeni transferi Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius, Bandırmaspor maçında ağları havalandırdı ve ilk maçında gol attı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Galatasaray sahasında Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor ile oynarken, sarı-kırmızılıların 4. golünü yeni transfer Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius kaydetti. Mücadelenin 90+5. dakikasında ceza sahası içi sağ tarafından Tete'nin pasında kale önünde topla buluşan Vinicius meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 4-2 yaptı.

İlk maçında 11'de başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 90 dakikada sahada kalırken, ilk golünü kaydetti.

Carlos Vinicius, İngiliz ekibi Fulham'dan kiralık olarak takıma katılmıştı.