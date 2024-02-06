Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa kadroları güncellendi

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ve Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadroları güncellendi.

Galatasaray; Berkan Kutlu, Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u listeye ekledi.

Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Roma'ya transfer olan Angelino ve Real Betis'e transfer olan Bakambu listeden çıkarıldı.

Fenerbahçe'de ise yeni transferler Çağlar Söyüncü, Rade Krunic ve Leonardo Bonucci kadroya eklendi.

Rayo Vallecano'ya transfer olan Miguel Crespo, Pendikspor'a kiralanan Umut Nayir ve Serdar Aziz ise kadrodan çıkarıldı.