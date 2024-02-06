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Galatasaray'da Wilfried Zaha'dan teknik heyete serzeniş: Neden ben?

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#Galatasaray#Zaha#Okan Buruk
Galatasarayda Wilfried Zahadan teknik heyete serzeniş: Neden ben
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 23:09

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk ettiği Bandırmaspor'u 4 golle mağlup ederek turlarken Wilfried Zaha'nın sinirli hali dikkat çekti.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor'u 4-2 yenerek çeyrek finale yükselen Galatasaray'da Wilfried Zaha'nın oyundan çıkarkenki halleri dikkat çekti.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Fildişili yıldız, maçın son anlarından oyundan alınırken bu kararı beğenmedi.

Müsabakanın 87. dakikasından oyundan alınan ve yerini Gökdeniz Gürpüz'e bırakan Zaha, Yardımcı Antrenör İrfan Saraloğlu'na serzenişte bulundu.

Galatasarayda Wilfried Zahadan teknik heyete serzeniş: Neden ben

OKAN BURUK SAKİNLEŞTİRDİ

Daha sonra sinirli bir şekilde yedek kulübesine oturan Zaha'yı sakinleştiren isimse Okan Buruk oldu.

Teknik Direktör Okan Buruk'a "Neden ben değiştirildim?" diyen Zaha, Buruk'un kendisiyle konuşması sonrası yedek kulübesine oturdu.

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Okan Buruk, Zaha'nın yanına giderek oyuncusuyla bir süre konuştu.

Galatasarayda Wilfried Zahadan teknik heyete serzeniş: Neden ben

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#Galatasaray#Zaha#Okan Buruk

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