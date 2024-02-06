Galatasaray'ın hedefindeki Derrick Köhn'ün menajeri İstanbul'a geldi

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Sacha Boey sonrası sağ beke Aurier'yi transfer eden Galatasaray, sol bek transferini de noktalamak üzere.

Angelino'nun vedası sonrası sol bek arayışlarını hızlandıran sarı kırmızılıların gündeminde Rıdvan Yılmaz, Levent Mercan gibi yerli isimler olsa da Galatasaray son kararını yabancıdan yana kullandı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Derrick Köhn'ün menajeri Ersin Akan, Galatasaray ile somut görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a geldi.

Galatasaray, Derrick Köhn için Hannover'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunarken Hannover ise kiralama seçeneğine sıcak bakmadığını iletti.

Sarı kırmızılıların teklifi 400 bin Euro kiralama ve 2 milyon Euro satın alma opsiyonu şeklinde oldu.

Bu sezon Bundesliga 2'de 20 maça çıkan Köhn, 3 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.

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Hannover 25 yaşındaki sol beki geçtiğimiz sezon başında Willem'den 500 bin Euro karşılığında transfer etmişti.