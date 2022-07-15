Galatasaray antrenmanına Dursun Özbek ziyareti! Transfer zirvesi...

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampını ziyaret etti.

Başkan Özbek, sabah antrenmanı öncesinde teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla bir araya geldi.

CENK ERGÜN VE ERDEN TİMUR BİR ARADA

Galatasaray'ın transfer görüşmelerini yürüten Erden Timur ve Cenk Ergün de sabah antrenmanını birlikte takip etti. Geçtiğimiz günlerde Cenk Ergün'ün istifa ettiği yönünde haberler çıkmış, Ergün de açıklama yaparak bunu yalanlamıştı.

TRANSFER ZİRVESİ

Dursun Özbek'in Avusturya kampına gitmesiyle Okan Buruk, Cenk Ergün ve Erden Timur'un katılımıyla transfer zirvesi yapılması ve yol haritası çizilmesi bekleniyor.

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