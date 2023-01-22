Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası Uğur Meleke'den Mourinho ve Liverpool örneği! Başarının sırrı 'sarı omurga'

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkarıp liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımın gollerini 49. dakikada Mauro Icardi ve 59. dakikada Floranus kendi kalesine atarken konuk ekibin sayısını 55. dakikada Luiz ADriano kaydetti.

Ligde üst üste 9. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 45'e yükseltip liderliğini sürdürdü. 6 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise 18 puanda kaldı.

Hürriyet yazarları Engin Kehale ve Uğur Meleke, köşelerinde bu karşılaşmayı değerlendirdi.

ENGİN KEHALE: SADECE İYİ PLAN YAPMAK YETMEZ

Galatasaray’ın son haftalardaki formuna Antalyaspor’un eksikleri eklenince, maç öncesinde sarı kırmızılılar için rahat bir doksan dakika olacağı beklentisi ağır basıyordu. Sol bekte maça başlayan Emre Taşdemir dışında ideal onbirin sahada olması, Nuri Şahin’in orta sahada yaptığı değişikliklerle birleşince esame listelerinde maç önü beklentisinin teyit edildiğini gördük.

Haberin Devamı

NURİ ŞAHİN’DEN DOĞRU SİSTEM

Fakat ilk düdükle birlikte saha içindeki oyunun rahat olmayacağı anlaşıldı. Antalyaspor teknik heyeti, Galatasaray’ı iyi analiz etmişti. Sarı kırmızılıların saha içerisinde hem sayısal hem fiziksel sorun yaşayabileceği bir numaralı bölge orta saha. Nuri hoca, bu bölgeyi kalabalık tutarak kontrolü ele almak, Nakajima ve Mehmedi ile rakip savunma arkasına sarkarak oyunu daha geniş bir alana yaymak istiyordu. 18-19-20-28-29. dakikalar üst üste benzer şekilde tehlikeler yaratmayı başardı kırmızı beyazlılar. Bu kadar eksiğe rağmen doğru oyun planının hakkını vermek gerek.

KALiTESiYLE FARK YARATIYOR

Antalyaspor her ne kadar maç önü planlarını sahaya yansıtabilmiş olsa da Okan Buruk’un elindeki kalite her şekilde kendini belli etti. İlk 45 dakikanın tartışmasız yıldızı Helton Leite’ydi. Benfica kariyerinde düzenli oynadığı tek sezonu Jorge Jesus ile yaşamış olan Brezilyalı, gelmeden önce Portekizli hocanın fikrine başvurmuştur sanırım. Galatasaray çok iyi oynayamadığı bir ilk yarıyı yine de Opta rakamlarına göre 10 korner, 10 şut ve 0.83 gol beklentisi ile tamamlamayı başardı.

Haberin Devamı

VER ICARDI’YE, KOŞ SANTRAYA

Merkezdeki bu eksikliği farkeden Galatasaray teknik heyeti, ikinci yarının başında Kerem’e sanki içe yaklaşması gerektiği direktifini vermişti. Bir korner sonrasında geri dönüşte Kerem ile Rashica’nın yerlerini değiştirip bir süre aynı şekilde kalmaları, Galatasaray’a maçın tekrar başlama düdüğünden iki dakika sonra golü getirdi. Zaten İcardi’yi tehlike hunisinde 2-3 defa topla buluşturursanız, vuruştan sonra santraya koşmaya başlayabilirsiniz.

RAKiP YORULUNCA iŞi KOLAYLAŞTI

Antalya’nın duran top golüne kısa sürede kırmızı beyazlıların kendi kalesine attığı golle karşılık veren Buruk’un öğrencileri, sonrasındaki bölümü rakibin yorulması ve değişikliklerin ardından kendi oyun sisteminden kopması nedeniyle rahat geçirdi. Net bir şekilde belli oluyor ki; G.Saray’dan puan almak için hem kusursuz bir maç önü hazırlığı hem bunu sahaya yansıtacak yetenekli ayaklar hem de biraz şanslı günü yakalamak gerekiyor. Hal böyle olunca da ligde 9’da 9’luk rekor galibiyet serisi geliyor.

Haberin Devamı

UĞUR MELEKE: MÜKEMMEL BİR OYUN KURUCU OLARAK ABDÜLKERİM

Mourinho, 2008’de Inter’le anlaşıp Londra’yı terk etmiş ama İngiliz medyasına Premier Lig’le ilgili görüşler vermeyi de bırakmamıştı. 2008-2009 sezonuyla ilgili Mourinho’nun şu yorumunu hâlâ anımsıyorum: “Artık Liverpool’un şampiyonluk zamanı geldi zira nihayet gerçek bir omurga yakaladılar. Kaleci Reina, savunma lideri Carragher, orta saha lideri Gerrard, santrfor Torres’le mükemmel bir omurgaları var. Bir takımın omurgası iyiyse etrafını tamamlamanız kolaylaşacaktır”.

GALATASARAY’IN ‘SARI OMURGA’SI

Liverpool o sezon şampiyonluğu kılpayı kaçırdı ve o omurga Mourinho’yu haklı çıkardı bir bakıma. Dünkü Galatasaray’ın “sarı omurga”sını izlerken o yorum geldi aklıma. Kalede Muslera, savunma lideri Nelsson, merkezde Torreira ve en uçta Icardi öyle iyi bir yapı oluşturuyorlar ki, etrafındakileri taşıyabiliyorlar zaman zaman. Telaşsız lider Icardi yine gereğini yaptı dün. Torreira ilk devrede öyle kritik iki anda devreye girdi ki, özellikle 37’deki müdahalesi gol kadar değerliydi. Belki Galatasaray’ın kanatları orta tercihleri konusunda harika bir günde değillerdi. Belki Rashica savruktu. Helton’a da takıldılar birkaç kez. Ancak her ne olursa olsun o omurganın performansı galibiyete yetti yine.

Haberin Devamı

HÜCUMUN ANAHTAR ADAMI

Galatasaray’ın 12 maçlık bu harika serisini tarif ederken sarı omurganın dışında bir başka çok önemli isme daha parantez açmak gerekiyor: Galatasaray hücumunun anahtar adamlarından Abdülkerim’e... Sarı kırmızılıların sol stoperi Abdülkerim’in Konya’daki oyun kurucu rolünü Galatasaray’a da taşıması çok uzun sürmedi, Aralık-Ocak sürecinde yaptığı uzun isabetli pas tercihleriyle Galatasaray’ın ofansif gücünün önemli bir parçası oldu. Abdülkerim şu anda ligin en formda yerli stoperi konumunda.

NAKAJiMA ÇOK ZORLADI

Dün Antalyaspor özellikle 2-1 sonrası Galatasaray savunmasına ciddi problemler çıkardı. Belki Wright ve Fernando gibi iki kritik adam sahada değildi ama Nakajima’nın hızı da oldukça zorladı Galatasaray savunmasının dengesini. Eğer Nakajima’nın karşısında Torreira gibi bir makine olmasa, daha fazla üretim yapabilirdi Japon oyuncu.