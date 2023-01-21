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Mauro Icardi, Galatasaray'da gollerine devam ediyor! Geçen hafta çok konuşulmuştu, Antalyaspor maçı sonrası...

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#Galatasaray#Icardi#Süper Lig
Mauro Icardi, Galatasarayda gollerine devam ediyor Geçen hafta çok konuşulmuştu, Antalyaspor maçı sonrası...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 21:25

Galatasaray, Süper Lig'in 20 haftasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederken Mauro Icardi bir kez daha sahne aldı. Arjantinli yıldız, maç sonunda da taraftara üçlü çektirdi.

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Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçına bir kez daha Mauro Icardi damga vurdu.

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Sarı-kırmızılılar, yalnızca 1 gün önce transfer edilen Antalyaspor'un file bekçisi Helton Leite'yi geçmekte zorlandı.

Mücadelenin 34. dakikasında Sacha Boey'un vuruşunda harika bir kurtarış yapan 32 yaşındaki kaleci, 42. dakikada Abdülkerim Bardakçı'ya yakın mesafeden izin vermedi.

DUVARI ICARDI AŞTI

Dakikalar 49'u gösterdiğinde ise sahneye Mauro Icardi çıktı. Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında şık bir kafa vuruşuyla topu ağlarla havalandıran yıldız futbolcu, Helton'u aşan ilk oyuncu oldu.

Mauro Icardi, Galatasarayda gollerine devam ediyor Geçen hafta çok konuşulmuştu, Antalyaspor maçı sonrası...

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9 MAÇTA 6 GOL 4 ASİST

Icard, böyleyece Spor Toto Süper Lig'de 9 maçta rakip fileleri 6. kez havalandırdı ve 4 gol pası verdi.

PENALTI DA ALDIRDI, İPTAL EDİLDİ

Ayrıca Icardi, 71. dakikada Galatasaray'ın lehine penaltı kararı verildiği pozisyonda da yer alırken Ali Şansalan, VAR incelemesinin ardından penaltıyı iptal edildi.

TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİ

Geçen hafta oynanan Galatasaray-Hatayspor maçının sonunda Icardi'nin sevince katılmayarak direkt soyunma odasına gitmesi çok konuşulmuştu.

Arjantinli golcü, bu kez takımla birlikte galibiyeti kutladı ve taraftara üçlü çektiren isim oldu.

Mauro Icardi, Galatasarayda gollerine devam ediyor Geçen hafta çok konuşulmuştu, Antalyaspor maçı sonrası...

ICARDI: MAÇ MAÇ BAKACAĞIZ

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Icardi şu ifadeleri kullandı:

İlk yarı zordu. Fırsatları değerlendiremedik. İkinci yarı daha iyiydik. Golümü attım, kazandık. Benim bir forvet olarak golümü atmam gerekiyor. Önemli bir galibiyet aldık. Maç maç bakacağız. Böyle en iyi şekilde çalışırsak, sezon sonunda istediğimiz sonuca kucak açacağız. Sadece kendi yaptıklarımdan değil, taraftarlardan gurur duyuyorum. Burada rakiplerimizi zor duruma düşürüyorlar

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#Galatasaray#Icardi#Süper Lig

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