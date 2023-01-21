Galatasaray'da Okan Buruk'tan Icardi, Gomis ve transfer açıklaması!

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Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Antalyaspor iyi mücadele etti. Günün sonunda kazanmayı biz hak ettik. 2-1 sonrası oyuna da hükmettik. Önceki maçlardaki gibi 3-1, 4-1 yapabilirdik, maçı erken bitirebilirdik

İNŞALLAH SONU ŞAMPİYONLUK OLUR

12 maçı tek başıma kazanmadım. Takım, ekip, seyirci... Bir kısım seyircimizin gelmesi engellendi ama onların yerine gelenler de muhteşemdi. Bu başarıyı birlikte yaşıyoruz. İnşallah sonu şampiyonluk olur.

GOMIS'E SÜRE VEREMEDİM, BUNUN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUM

Maçtan önce uyarılarımızı yapmıştık. Daha önce Icardi pozisyon hazırlıyoruz, bu maçta ona hazırlandı. İki tane çok iyi santrforumuz var. Gomis'e süre veremedim, bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Golcülerimize daha çok top getirirsek, gol sayıları daha fazla olacaktır.

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BAŞKANIMIZ SÖZ VERMİŞTİ

Futbol oynarken kulübe üye olma şansı gelmişti ama aktif futbolcu olduğum için olamadım. Galatasaray üyesi olmak çok zor bir şey. Başkanımız, Ayhan Hoca ve bana söz vermişti. 11 yaşında burada futbola başladım. Hayatımın en güzel günleri burada geçti.

TRANSFERLERİ BEKLİYORUZ

Transferleri bekliyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Bugün maça odaklandık, transfere odaklanmadık. Düşüncelerimiz, toplantılarımız oluyor. Pazar günü boşuz. Bunlarla ilgili hazırlanacağız. Daha önceki açıklamalarımız doğrultusunda devam ediyoruz.