Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Galatasaray, ilginç bir istatistiğe imza attı! Rakiplere kaleyi şaşırtıyor...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Antalyaspor#Süper Lig
Galatasaray, ilginç bir istatistiğe imza attı Rakiplere kaleyi şaşırtıyor...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 07:00

Aslan’ın boğucu baskısı ilginç bir istatistiği ortaya çıkardı. Antalya kalesine 39 orta, 20 şut atıp 16 da korner kullanan Cimbom, bu baskının karşılığında 3 puanı Floranus’un ters vuruşuyla kazandı. G.Saray; 2-1’lik G.Antep, Konya ve 7-0’lık Başakşehir maçlarında da rakiplerine adresi şaşırtmıştı.

Haberin Devamı

Ligde tarihinin en başarılı dönemlerinden birini yaşayan lider Galatasaray, ilginç bir istatistiğe imza attı... Ön alanda yaptığı presle rakiplerini hataya zorlayan sarı kırmızılılar, bu sezon rakipleri kendi kalesine en çok gol atan takım. Galatasaray 4 maçta rakip oyuncuların ters vuruşları ile 4 gol kazandı. Bu gollerin 3’ü skor 1-1 iken maçı kazandıran goller olurken, sadece 1’i averaja etki etti. 5. haftadaki 2-1’lik Gaziantep maçında Kitsiou, 7. haftadaki 2-1’lik Konyaspor karşılaşmasında Calvo, 14. haftadaki 7-0’lık Başakşehir mücadelesinde Ndayishimiye ve son olarak dün 2-1 kazanılan Antalyaspor maçında Floranus kendi kalelerine gol attı.

Gözden Kaçmasın

Mauro Icardi, Galatasarayda gollerine devam ediyor Geçen hafta çok konuşulmuştu, Antalyaspor maçı sonrası...Mauro Icardi, Galatasaray'da gollerine devam ediyor! Geçen hafta çok konuşulmuştu, Antalyaspor maçı sonrası...Haberi görüntüle

İLK 45 DAKİKADA ORTA VE KÖŞE VURUŞU REKORU KIRDI

Galatasaray’ın ne kadar baskılı oynadığı dün Antalyaspor maçının istatistiklerinde net biçimde ortaya çıktı. Sarı kırmızılılar bu sezon bir Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısında en fazla orta yapan (24) ve köşe vuruşu kullanan (10) takım oldu. Maçın tamamında 39 orta yapan Galatasaray’ın toplam korner sayısı ise 16 olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Galatasarayda Okan Buruktan Icardi, Gomis ve transfer açıklamasıGalatasaray'da Okan Buruk'tan Icardi, Gomis ve transfer açıklaması!Haberi görüntüle

HERKES YÜZDE YÜZLE OYNUYOR, KiMSE KAÇMIYOR

Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı, Antalyaspor maçı sonrası, “Takım savunması en önden başlıyor. Herkes yüzde yüz ile oynuyor, kimse kaçmıyor mücadeleden. Victor Nelsson ile iyi anlaşıyoruz. Arkamızda da Fernando Muslera gibi bir faktör var. İnşallah az gol yemeye ve galibiyetlere devam ederiz” dedi. Bu arada dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Abdülkerim, Giresun maçında oynayamayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Antalyaspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

33 yıl sonra yaşanan ikinci Titanic faciası: Nazilerin propaganda filmi için inşa edildi binlerce kişiye mezar oldu

33 yıl sonra yaşanan ikinci Titanic faciası: Nazilerin propaganda filmi için inşa edildi binlerce kişiye mezar oldu

#Titanic
Türkiyenin incileri: Doğu ve Güneydoğu Anadoluda mutlaka görülmesi gereken yerler | 12 ŞEHİR 12 ADRES

Türkiye'nin incileri: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mutlaka görülmesi gereken yerler | 12 ŞEHİR 12 ADRES

#Rota
Sebzeleri çiğ tüketmek mi daha sağlıklı yoksa pişirmek mi Pişince tüm vitamini gider inanışı doğru mu

Sebzeleri çiğ tüketmek mi daha sağlıklı yoksa pişirmek mi? 'Pişince tüm vitamini gider' inanışı doğru mu?

#Sağlık