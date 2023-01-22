Galatasaray, ilginç bir istatistiğe imza attı! Rakiplere kaleyi şaşırtıyor...

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Ligde tarihinin en başarılı dönemlerinden birini yaşayan lider Galatasaray, ilginç bir istatistiğe imza attı... Ön alanda yaptığı presle rakiplerini hataya zorlayan sarı kırmızılılar, bu sezon rakipleri kendi kalesine en çok gol atan takım. Galatasaray 4 maçta rakip oyuncuların ters vuruşları ile 4 gol kazandı. Bu gollerin 3’ü skor 1-1 iken maçı kazandıran goller olurken, sadece 1’i averaja etki etti. 5. haftadaki 2-1’lik Gaziantep maçında Kitsiou, 7. haftadaki 2-1’lik Konyaspor karşılaşmasında Calvo, 14. haftadaki 7-0’lık Başakşehir mücadelesinde Ndayishimiye ve son olarak dün 2-1 kazanılan Antalyaspor maçında Floranus kendi kalelerine gol attı.

İLK 45 DAKİKADA ORTA VE KÖŞE VURUŞU REKORU KIRDI

Galatasaray’ın ne kadar baskılı oynadığı dün Antalyaspor maçının istatistiklerinde net biçimde ortaya çıktı. Sarı kırmızılılar bu sezon bir Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısında en fazla orta yapan (24) ve köşe vuruşu kullanan (10) takım oldu. Maçın tamamında 39 orta yapan Galatasaray’ın toplam korner sayısı ise 16 olarak gerçekleşti.

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HERKES YÜZDE YÜZLE OYNUYOR, KiMSE KAÇMIYOR

Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı, Antalyaspor maçı sonrası, “Takım savunması en önden başlıyor. Herkes yüzde yüz ile oynuyor, kimse kaçmıyor mücadeleden. Victor Nelsson ile iyi anlaşıyoruz. Arkamızda da Fernando Muslera gibi bir faktör var. İnşallah az gol yemeye ve galibiyetlere devam ederiz” dedi. Bu arada dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Abdülkerim, Giresun maçında oynayamayacak.