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Galatasaray, Alanyaspor'a karşı kötü seriyi bitirmek istiyor

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#Galatasaray#Alanyaspor#Süper Lig
Galatasaray, Alanyaspora karşı kötü seriyi bitirmek istiyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 07:00

Sarı kırmızılılar, son 3 sezonda evinde yaptığı 4 maçta turuncu yeşilli rakibini mağlup edemedi. Aslan son olarak 2019-20’de mağlup ettiği Alanyaspor ile daha sonra oynadığı 3 lig maçının 2’sini kaybetti, birinde berabere kaldı. Türkiye Kupası’nda ise aldığı 3-2’lik yenilgi ile çeyrek finalde elendi.

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Cimbom cumartesi evinde konuk edeceği Alanyaspor karşısında son dönemdeki kötü seriye artık bir son vermek amacında. G.Saray, turuncu yeşilliler karşısında son 3 sezonda taraftarı önünde oynadığı 3 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında galibiyet alamadı. Rakibini son olarak evinde 2019-20’da yenen Aslan, 2020-21’deki maçta 2-1 mağlup oldu. O sezon Türkiye Kupası’nda ise çeyrek final mücadelesinde yine sahasında rakibine 3-2 yenilerek elendi.

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Sarı kırmızılı takım 2020-21’de sahasında 1-0’lık skor ile kaybederken, geçen sezon oynanan puan mücadelesi de 2-2 sona erdi. 4 maçtır yaşadığı kötü seriyi bitirmek isteyen G.Saray galibiyetle Hatayspor karşılaşmasındaki yenilgisini de telafi etmek amacında.

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#Galatasaray#Alanyaspor#Süper Lig

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