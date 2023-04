Galatasaray - Adana Demirspor maçı sonrası Uğur Meleke'den Okan Buruk'a övgü! Galibiyeti getiren hamleler...

Haberin Devamı

Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray, Adana Demirspor'u konuk etti. Nef Stadyumu'nda oynanan maçı Sarı-kırmızılı takım 2-0 kazandı. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta kilidi Okan Buruk'un oyuncu değişiklikleri çözdü.

74. dakikada oyuna giren Midtsjö 86. dakikada ceza alanı dışından şık bir vuruşla topu ağlara gönderip takımını öne geçirdi. Maçın skorunu ise 90+8. dakikada kullandığı penaltıyla Nicolo Zaniolo belirledi: 2-0

Bu sonuçla birlikte puanını 63'e yükselten sarı-kırmızılılar, 2 maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını 9'a çıkardı. Adana Demirspor ise 45 puanda kaldı.

MERTENS 54 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

26. haftada Konyaspor'a kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor karşısına Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi 11'ini sürdü.

Haberin Devamı

Sakatlığından dönen ve maça 11'de başlayan Mertens, 54 gün sonra Galatasaray formasıyla sahaya çıkmış oldu.

Belçikalı yıldız, son olarak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında süre almıştı.

TRİBÜNDE 44 BİN 782 TARAFTAR

Galatasaray-Adana Demirspor maçını Nef Stadyumu’nda 44 bin 782 taraftar takip etti.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı. Bu sezon evinde müsabakalarda takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftar bu mücadelede de tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi toplam 44 bin 782 taraftar takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.

EVİNDE ÜST ÜSTE 9. GALİBİYET!

Galatasaray, Adana Demirspor maçıyla birlikte Spor Toto Süper Lig'de evinde üst üste 9. galibiyetini elde etti.

Sarı-kırmızılılar ayrıca Süper Lig'de sahasında 12 maçtır da kaybetmezken, bu müsabakalarda 11 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Galatasaray, Nef Stadyumu'nda son olarak ligin ikinci haftasında Giresunspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

ZANIOLO 2 GOLÜNÜ ATTI

Mücadelenin 90+8. dakikasında sarı-kırmızılıların kazandığı penaltıda topun başına geçen İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı. 23 yaşındaki futbolcu böylece Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray'daki ikinci gol sevincini yaşadı.

Haberin Devamı

Müsabakaya yedek başlayan İtalyan futbolcu, 65. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu.

İkinci transfer döneminde Roma'dan transfer olan Nicolo Zaniolo, Adana Demirspor maçıyla Galatasaray'daki 3. resmi maçını oynadı.

Hürriyet yazarları Banu Yelkovan ve Uğur Meleke, Galatasaray - Adana Demirspor maçını köşelerinde değerlendirdi.

BANU YELKOVAN: NEFES NEFESE KAZANILAN 3 PUAN

Yenilmezlik serisi geçen hafta Konyaspor deplasmanında sona eren Galatasaray, kendi seyircisi önünde o maçın bir istisna olduğunu kanıtlamak için sahadaydı. Montella ile ligin kalburüstü takımlarından birine dönüşen lig dördüncüsü Adana Demirspor önünde bir yandan hata yapmamak, bir yandan erken bir golle kilidi çözmenin telaşındaydı belki ama ilk 45 boyunca istatistiksel üstünlüğüne rağmen yakaladığı pozisyonlar, rakibinin ilk yarının son dakikalarında buldukları kadar bile net değildi. Konuk takım, bu stada hiç yabancı olmayan oyuncusu Onyekuru’nun vuruşu Muslera’nın bakışları arasında direğe çarpıp auta çıkmak yerine kaleye girse devreye galip bile girebilirdi.

Haberin Devamı

HAREKETLi VE SERT BiR MAÇTI

İkinci yarının ilk dakikalarında, varlığının önemi yokluğunda çok net anlaşılan MERTENS’in pasında Kerem’in kaleciden seken vuruşunu tamamlayan Abdülkerim, maçın ağları bulan ilk topunu kaleye yolladı ancak ofsayt pozisyon gol değeri kazanmadı. Hem çok hareketli hem yer yer oldukça sert geçen karşılaşma, çetin ikili mücadelelere ve maç sonrası iki takım adına da tartışmalı pozisyonlara sebep olsa da gol sesi çıkmadan uzunca bir süre devam etti.

RASHiCA DiNAMO GiBiYDi

Galatasaray’ın tüm taraftar desteğine ve topa sahip olma üstünlüğüne rağmen en etkili pozisyonunu yakalamak için 70.dakikayı beklemeleri gerekti. Maç boyunca bir dinamo gibi çalışan Rashica’nın ceza alanı dışına çıkardığı topa Torreira’nın vuruşu farklı şekilde auta gitti. 65.dakikadan itibaren seri oyuncu değişiklikleriyle oyuna müdahale etmeye çalışan Okan Buruk’un hamlelerine tüm hatlarıyla kendi yarı alanına çekilerek cevap verdi Montella.

Haberin Devamı

ÖNCE MiDTSJÖ SONRA ZANiOLO

Süper Lig kariyerinde İtalyan meslektaşlarına rakip olduğu beş maçın sadece birini Pirlo karşısında alan Buruk’un hamleleri maçın sonuna çok az bir süre kala ve maç bu skorla mı bitecek stresi herkesi sarmışken oyunu çözdü. Önce 86. dakikada Midtsjö 2021’den bu yana attığı ilk gole ceza yayı üzerinden sert bir vuruşla kavuştu, 12 dakika uzayan maçta ikinci gol yine sonradan oyuna giren Yunus’un düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı, bir başka sonradan giren oyuncu Zaniolo kullandı ve skoru foto finişte ilan etti: 2-0.

UĞUR MELEKE: OKAN BURUK KENDİ OKAN'INI KULÜBEDE BULDU

Haberin Devamı

2000’lerin başında İngilizler Devler Ligi’nin tozunu atarken Gary Lineker’in bir yorumu çok konuşulmuştu ada basınında. Lineker, Premier Lig’in dünyanın en iyi turnuvası olduğunu düşünmüyordu ve gerekçesi de şuydu: “Bir ligi iyi yapan şey zirvedekilerin başarısı değil, orta seviyenin gücüdür. Şu anda La Liga’nın orta sınıfı bizden daha iyi. O yüzden de en iyi onlar.”

Bu sezon Süper Lig’i geçtiğimiz birkaç yıldan daha iyi yapan şey de bu bence. Üç İstanbul büyüğünün pahalı kadroları değil; Adana Demirspor, Karagümrük, Kayserispor gibilerin seviyesi mutluluk verici. Dün hem 16, hem de 20:30 seansında sahada çok iyi Anadolu takımları vardı ve belki de Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki karanlık dönemi kapatmasının temelindeki gerekçe bu. Sezona 20’nci başladığımız Avrupa kulüpler sıralamasında 12’nci basamağa çıktık, zira ligimiz bu sene bir tık daha rekabetçi. Süper Lig’in orta sınıfının Montella, Çağdaş Atan, Pirlo gibi teknik adamlara sahip olması çok büyük bir zenginlik.

90 DAKiKA BIÇAK SIRTINDAYDI

Dün akşam Seyrantepe’deki maçta da lider Galatasaray karşısında çok farklı stratejiye sahip, dişli bir rakip buldu doğrusu. Sarı kırmızılılar bu sezon iç sahada her maça büyük tutkuyla başlar, özellikle her iki devrenin ilk çeyreklerinde rakiplerine büyük baskı kurardı. Ancak Adana ekibi kapanmadı, Galatasaray’ın saldırdığı anlarda geçişlerde büyük tehlikeler yarattı. Belki bölüm bölüm orta sahalar kayboldu ama Adana Demir’in bu cesur stratejisi maçın 90 dakika boyunca bıçak sırtında geçmesini, neredeyse her anının Rus ruleti tadında olmasını sağladı.

SOĞUKKANLI KALDI VE BAŞARDI

Bir müsabakada orta sahalar kaybolduysa, oyun Rus ruletine döndüyse genelde maçın kahramanı o kaosun içinde kaybolanlardan değil, soğukkanlı kalabilenlerden çıkar. İşte Midtsjö’nün tanımı tam da bu zaten: Isınan maçta soğuk kalabilen, kaosa dışarıdan bakabilen bir adam. Okan Buruk da futbolculuğunda çok fazla gol atmaz, ama en kritik anlarda sahneye çıkmayı başarırdı. Dün kendi kulübesinden kendi Okan’ını bulup çıkarıp maçı kazandı. genç teknik adam...