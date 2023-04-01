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Galatasaray'da Mauro Icardi sevince katılmadı! Doğrudan soyunma odasına gitmişti...

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Süper Lig
Galatasarayda Mauro Icardi sevince katılmadı Doğrudan soyunma odasına gitmişti...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 22:22

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Mauro Icardi sevince katılmadı.

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Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasındaki zorlu müsabakada Adana Demirspor'u konuk etti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, etkisiz bir oyun sergilerken 83. dakikada oyundan alındı.

Mauro Icardi'nin yerine Bafetimbi Gomis oyuna dahil olurken Arjantinli yıldız direkt soyunma odasının yolunu tuttu.

SEVİNCE DAHİL OLMADI

Maç sonunda sarı kırmızılı oyuncular galibiyetin sevincinin doyasına yaşarken Icardi aralarına katılmadı.

Takım arkadaşlarının sevincine katılmayan Mauro Icardi'nin statta takım otobüsüne gitti.

HATAY MAÇI SONRASI DA SEVİNCE KATILMAMIŞTI

Galatasaray'ın Hatayspor'u 4 golle mağlup ettiği karşılaşmanın son düdüğünün ardından Mauro Icardi'nin hemen soyunma odasına gitmesi dikkat çekmişti.

Galatasaraylı oyuncular galibiyeti kutlamak için sahada kalırken Juan Mata taraftara üçlü çektirmiş, Icardi ise sevince katılmayarak tünelin yolunu tutmuştu.

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Süper Lig

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