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Fredrik Midtsjö, Galatasaray-Adana Demirspor maçında hasretini bitirdi! 'İyi oldu bu gol'

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#Galatasaray#Midtsjo#Süper Lig
Fredrik Midtsjö, Galatasaray-Adana Demirspor maçında hasretini bitirdi İyi oldu bu gol
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 22:59

Galatasaray-Adana Demirspor maçında ağları havalandıran Fredrik Midtsjö, gol hasretine son verdi.

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Galatasaray ile Adana Demirspor'un kozlarını paylaştığı ve sarı-kırmızılıların 2-0 kazandığı maça Fredrik Midtsjö damga vurdu.

Adana Demirspor karşısında gol pozisyonu bulmakta zorlanan Galatasaray'da Midtsjö, 86. dakikada sahne aldı.

Oyuna 74. dakikada giren Norveçli futbolcu, 12 dakika sonra takımını öne geçiren golü kaydetti.

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2 YIL 3 AY SONRA ATTI

Galatasaray'da ilk golünü atan Fredrik Midtsjö, 2 yıl 3 ay sonra gol sevinci yaşamış oldu.

GALİBİYET ÜÇLÜSÜNÜ ÇEKTİRDİ

Karşılaşmanın ardından ise taraftarlar, Midtsjo'yu çağırdı ve 29 yaşındaki oyuncu tribünlere üçlü çektirdi.

MAÇTAN SONRA KONUŞTU: İYİ OLDU BU GOL

Maç sonu açıklamalarda bulunan Midtsjö, "Uzun zaman olmuştu gol attığım, iyi oldu bu gol. Takım için de iyi oldu. Amaç şampiyon olmak. 14 galibiyet üstüne 1 kayıp yaşadık. Burada harika bir atmosfer ve taraftar var. Onlara layık şekilde oynamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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#Galatasaray#Midtsjo#Süper Lig

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